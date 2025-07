Raquel, la okupa a la que han okupado, carga contra Leidy, la nueva okupa: "No paráis de acosarme y amenazarme"

El tema de la okupación ya está llegando a límites que no creíamos que podrían ser ciertos: una okupa se queja de que le han okupado la casa.

Es la historia de Raquel, que mientras estaba de vacaciones en República Dominicana recibía la noticia de que se habían metido en su casa. Pero realmente, esta no es su vivienda porque ella también es okupa.

La mujer llevaba 10 años viviendo en una casa que no es suya y ahora unas supuestas amigas le han traicionado dejándola sin hogar al que ir cuando vuelva de sus vacaciones.

"Que tú ayudes a estas personas y te lo paguen de esta manera...", dice respecto a la ayuda que le ofreció a su amiga María que fue la persona que supuestamente ofreció la casa para que la okupara una pareja. "Es cierto que en los vídeos de TikTok se ve como claramente vienen todos como una manada a por mi".

Ahora, la okupa de su casa dice que: "Ella también era una okupa. No puede pelear una casa que no es suya" y añade: "Yo a esta señora cuando vuelva a España le voy a dar 15 días para que me denuncie. Si ella no me denuncia la voy a denunciar yo".