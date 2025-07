Las dudas de Dabiz Muñoz sobre su restaurante más icónico: "He tenido una relación super tóxica con él"

"No disfruto nada, no me lo paso bien", fueron las contundentes palabras que pronunció Dabiz Muñoz sobre DiverXO en su última visita a El Hormiguero. Le reveló a Pablo Motos que llegó a estar durante meses durmiendo en un colchón hinchable en el propio restaurante.

Según relató el chef, no es capaz de desconectar del trabajo. Además, cuando come sus platos, solo es capaz de sacar pegas.