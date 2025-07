Asesinan a la influencer Keyla Andreina durante una transmisión en directo: "Pégame dos tiros"

Keyla Andreina González Mercado, conocida en redes sociales como "La Gordita", fue asesinada el pasado 26 de julio mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok. El hecho ocurrió en su domicilio, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La joven, de 28 años, era creadora de contenido y se dedicaba también a la venta de productos a través de plataformas digitales.

Según se ha podido verificar mediante el video del directo, González se encontraba acompañada de varios amigos. Entre ellos estaba un hombre identificado como Manuel Andrés N., quien presuntamente sería el autor de los disparos que acabaron con su vida. La secuencia del ataque quedó registrada en la propia emisión.

En las imágenes difundidas tras el hecho, se observa a Keyla Andreina en tono distendido, bromeando con los presentes. En un momento del video, se dirige al hombre identificado como Manuel Andrés con la siguiente frase: "Manuelito, cómprame un bollo, el de la 20… Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir".

Instantes después, la joven recibe dos impactos de bala en la cabeza. El agresor habría abandonado el lugar tras efectuar los disparos, dejando en la escena casquillos de bala y el teléfono móvil de la víctima, que podrían resultar clave para el desarrollo de la investigación policial.

Entorno familiar

Familiares de la influencer, quienes tuvieron acceso a la grabación, han confirmado que ya habían visto en otras ocasiones a Keyla junto al presunto autor del crimen. Sin embargo, aseguran que no mantenían una relación cercana con él. "Lo conocíamos solo de vista, nunca convivimos con él. Personas que lo conocen nos dijeron que tiene un tatuaje de una lágrima en la cara y un fusil en el cuello. Lamentablemente, muchos jóvenes hoy ven eso como algo admirable y normalizan ese tipo de comportamientos", relató uno de sus allegados al medio Extra.

La joven no tenía hijos ni pareja estable, y era la menor de tres hermanas. Había quedado huérfana tras la muerte de su madre por diabetes tipo 1, misma enfermedad que ella padecía y que requería de tratamiento constante.

