El juez Calatayud, sobre la 'derechización' de los jóvenes: "Los jóvenes están peor que antes, son más maleducados y más ignorantes"

El pasado 21 de julio, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial declaraba la jubilación del magistrado Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias ejemplarizantes a menores. Ha estado en Espejo Público para relatar cómo están siendo sus primeros días de su nueva vida.

"Yo no me he jubilado, me han jubilado"

El magistrado ha reconocido que: "Son etapas de la vida, y ya me llega la última, la verdad es que nunca pensé en la jubilación. Yo no me he jubilado, me han jubilado, pero yo ya he cumplido, voy a cumplir ya 70 años. Me siento extraño, estoy asimilándolo, como estuve unas meses de baja estuve mentalizándome para esto".

La broma del juez Calatayud

"Como ahora se están mirando los currículums y estas cosas, yo llevo cotizado desde 1977, creo que ya he cotizado bastante", bromeaba el juez en Espejo Público sobre la situación política que atraviesa el país.

Emilio Calatayud ha sido preguntado por la 'derechización' de los jóvenes, y él ha reconocido que "los jóvenes se van radicalizando tanto para izquierdas como para derechas", lo que ve es que los jóvenes están "peor que antes" y cada vez se interesan menos por la política. El magistrado ha tachado a las nuevas generaciones de jóvenes y menores de ser más "maleducados y más ignorantes".

"La culpa es de los políticos"

El magistrado jubilado ha reconocido que: "La culpa de que los jóvenes sean tan ignorantes es de los políticos, porque no se han puesto de acuerdo en hacer una ley educativa que dure más de una generación. Además, la culpa también es de los padres y de los maestros, porque cada uno hace lo que quiere. Cada vez tenemos más jóvenes mal de la cabeza, no solo por depresión, sino por cuestiones externas como la marihuana. Cuando esos cuerpos llegan a los 16 años, sus cuerpos están 'más para allá que para acá'.

