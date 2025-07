Un vecino de Alcorcón denuncia la situación de las viviendas okupadas: "Basura por todos los sitios, han entrado ratas en nuestras casas"

Más Espejo comentaba el grave conflicto vecinal al que se enfrentan en Alcorcón (Madrid), y que el programa ha querido destapar después de que se conociese una noticia sobre un hombre okupa que se precipitó desde 12 metros de altura cuando trataba, presuntamente, de acceder al interior de un domicilio vacío. Un municipio que no vive esto como un caso aislado, ya que existen viviendas okupadas hasta en 4 calles diferentes.

La versión de los okupas

El programa conocía de primera mano la versión de la okupante de uno de estos edificios. Noemi lleva varios años viviendo, junto a sus 2 hijos, en un piso propiedad del banco, cuya existencia conoció por el 'boca a boca'. Una vivienda que cuenta con tres habitaciones, dos baños, la cocina y el salón, y en la que las cámaras podían grabar mandos de la Play, una televisión y hasta tablets. Objetos que, según la mujer, pueden permitirse gracias a las ayudas económicas.

"Si encuentro un piso de banco muerto de la risa con mis hijos en la calle, quién no lo haría", confesaba. Asimismo, aseguraba que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo económico si el alquiler fuera de 100 o 150 euros. Algo que resulta imposible, teniendo en cuenta que la media en Alcorcón ronda los 850 euros.

La de los vecinos

Los vecinos son los principales afectados de todo este problema que comenzó hace 9 años. Tienen miedo de dejar solas sus casas, incluso para ir a hacer la compra. Una inseguridad que ha aumentado desde que ya no solo intentan entrar a través de las puertas, sino también por ventanas y balcones. Ejemplo de ello es la noticia comentada antes.

Pablo, vecino de Alcorcón, se mudó a la zona hace 25 años, momento en el que ni siquiera estaban construidas esas casas, y reconocía que tienen miedo a acercarse a los edificios. Una situación insostenible en la que denuncian la suciedad y las condiciones deplorables del lugar: "Basura por todos los sitios, han entrado ratas en nuestras casas". Pero no solo eso, sino también la violencia que se vive: "Montan timbas, juergas (…) el tema de las peleas y hace unos días alguien pegó unos tiros". En relación a ello, aseguraba que lo más probable es que haya presencia de armas en el interior de estas casas okupadas. "Incluso hemos oído que se está vendiendo droga", decía.

Denuncian falta de apoyo

En cuanto a las soluciones, el vecino manifestaba su desesperación y expresaba que es "muy molesto, que tanto la policía como el ayuntamiento les sigan dejando hacer esto". Una problemática que parece no tener fin, al menos próximo, y es que "han habido algunos desalojos pero se han vuelto a meter porque no ponen medios para que eso no ocurra". Por esto, revelaba que la actuación por parte de las autoridades no es suficiente: "Dicen que tienen 2/3 coches patrulla que vienen cada x horas, pero no hacen nada".

