Abel Caballero presenta el inicio del montaje de las luces de Navidad de Vigo a 30ºC: "La Navidad de Vigo empieza en julio"

La estampa este mediodía en la Porta do Sol de Vigo era, cuanto menos, llamativa. A casi 30 grados, en un 30 de julio, con un sol radiante, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, daba por iniciado el pistoletazo de salida para la colocación paulatina de las luces de la Navidad de 2025. El alcalde justifica esta pronta actuación dada la envergadura de la decoración. Se necesitan meses para abarcar todo de forma efectiva.

Porque sí, tal y como señala: "La Navidad de Vigo empieza en julio". Este año se ha propuesto batir todos los récords: de luces, de decoración, de calles iluminadas, de programación y también de visitas. Como siempre, empiezan a colocarlas ahora en verano y el encendido es, dice entre risas, "secreto de Estado". Pero, como casi todos los años, será alguna fecha del mes de noviembre.

Más luces en más calles

Este año el alcalde ha señalado que habrá más luces, todas leds, como siempre. En este caso serán casi 12 millones y, de hecho, también iluminarán más calles, hasta llegar a las 460. Antes eran 420 las que se decoraban, pero ahora amplían las zonas hasta Urzaiz y Vialia para mejorar y ampliar la experiencia. Además, habrá casi 7.000 motivos ornamentales. Bromea con uno de ellos, que tiene detrás: "Los renos realmente donde tienen su origen es enVigo, allá en Suecia y Noruega es una copia, los renos estuvieron aquí siempre como todo el mundo sabe". Entre otras novedades, los árboles tendrán luces frías para no dañarlos, pero poder darles también su perfecto toque navideño.

No ha querido dejar pasar la oportunidad para mencionar que Vigo será un año más la capital de la Navidad en España, Europa y en el mundo entero. Por ello, no quiere dar muchos más detalles sobre las novedades de este año, para que otros alcaldes y alcaldesas de otros ayuntamientos no le copien las ideas para intentar superarlo. Con esto, ha hecho un guiño a Cádiz, que el año pasado intentaba superar en gasto de luces por habitante y en la altura del árbol a la ciudad olívica. Por ello, tampoco ofrece el dato de la altura que tendrá el árbol de Porta do Sol.

Para presentar las luces el alcalde estaba acompañado de personal de la empresa Ximénez, la encargada de colocarlas. A sus espaldas había varios paneles de luces con distintos motivos, entre ellos unos ángeles y un reno.

Crean nuevas rutas de recomendación

Este año, como novedad, el concello ofrecerá rutas de recomendación por la ciudad, sugiriendo distintos itinerarios por diversas zonas. Con ellas, se ofrece hasta quince días de actividades distintas. Así, se ofrece una experiencia más completa.

El alcalde confía en superar las millones de visitas del año pasado porque, de hecho, confía en sus mejores prescriptores: los que ya han venido, que repiten seguro y recomiendan venir. Además, resalta que "todos los niños y niñas que visitaron la Navidad de Vigo, se quieren venir a vivir aquí porque saben que la Navidad es aquí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com