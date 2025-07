Estela Grande, embarazada de dos bebés, será madre primeriza junto a Juan Iglesias: "La vida te sorprende"

La sorpresa del verano. Habíamos visto a Estela Grande plenamente centrada en su trabajo, disfrutando de unas vacaciones idílicas junto a Juan Iglesias en Grecia, pero no esperábamos esta noticia. ¡Está embarazada y por partida doble!

Con un emotivo vídeo en blanco y negro, la influencer ha dado la noticia más especial de su vida. Ha mostrado el momento en el que se escuchan los corazones de los bebés, la ecografía y al futbolista acariciando la barriguita con dos pares de calcetines y la ecografía en la mano. Un momento muy muy muy feliz que también han compartido con sus otros dos amores: sus perritos.

"A veces crees que ya lo has sentido todo, que ya conoces la profundidad de querer a alguien…y entonces, la vida te sorprende", ha escrito en el post. No ha sido un proceso fácil, ya que la influencer tuvo que ser intervenida en 2023 por dos miomas en el útero. Tras esto, confesó que no podía tener hijos en un tiempo.

Una espera que ha merecido la pena. En el post también ha tenido palabras para su compañero de vida, con el que se convertirá en madre por primera vez: "Hoy te miro y siento que te amo más que nunca. Porque cuando compartes un sueño, ese amor crece. Cuando se convierte en un latido…todo cambia. Y cuando ese latido se multiplica por dos…ya no hay palabras".

De esta forma, la influencer ha desvelado que no solo espera un bebé, sino dos. Confesando lo afortunada que se siente por esta nueva etapa en su vida, ha dado las gracias al futbolista por todo el camino y "por el comienzo de esta nueva historia". Una historia muy emocionante por partida doble.

Estela Grande y Juan Iglesias en 2023 | Gtres

"Vamos a ser papás, dos vidas que llegan para hacernos más grandes, más fuertes, más uno. Y tú, que ya eras mi hogar, ahora también eres el papá de nuestros dos bebés", se ha sincerado.

En febrero de 2024, Estela ya habló de sus planes de ser mamá, confesando que aunque no lo había pensado a corto plazo, después de este problema de salud le había entrado "la angustia". Más de un año después -año de recuperación y probablemente de intentos de ser mamá- la influencer está cumpliendo su sueño, y de la mano de su mejor compañero de vida y viaje.