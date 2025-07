Per, el sueco que vive debajo de un okupa: "Si el Estado cumpliera con la ley no estaríamos en esta situación"

Espejo Público recibía en plató a Per, el sueco residente en España que denunció ante el Parlamento Europeo la existencia de okupas en un piso vecino. La anterior propietaria falleció hace once años, y lo hizo sin dejar herederos. Desde entonces, y como contaba la semana pasada a las cámaras del programa, vive intranquilo y le toca enfrentarse a un problema del que, aseguraba, no se siente respaldado por parte del Gobierno ni la legislación española.

Llamamos en directo a la puerta del okupa

Asimismo, el equipo se trasladaba en directo hasta la vivienda y llamaba a la puerta en varias ocasiones, pero el okupa no daba la cara. A pesar de ello, la visita servía para conocer la opinión de varios vecinos, que han confirmado su temor a que este okupa tenga un topo dentro de la comunidad, que vaya comentándole todos los movimientos que hacen los residentes: "No es normal que al poco tiempo de que cambiásemos el bombín y pusiéramos el muro, el okupa viniese equipado para poder entrar de nuevo a la vivienda". También, comprobábamos en directo que la cadena de la puerta estaba echada por dentro, por lo que todo parecía apuntar a que el okupa se encontraba dentro del inmueble.

"El Estado debe poner un administrador que haga un alzamiento y eche a los okupas"

Montse Cespedosa, asesora financiera y experta en hipotecas, apuntaba con sorpresa que es "muy grave que el Estado, después de 11 años, renuncie y no esté cubriendo esta demanda. El Estado debe poner un administrador para solucionar el problema y echar a los okupas". Además, la especialista aconsejaba a Per y contaba qué es lo que ella haría de forma 'extraoficial': "Ya que en el banco hay dinero y se están pagando los suministros del piso, lo primero que haría es ir al banco y notificar que esta señora ha fallecido".

"Ya lo he notificado al banco y me dan información contradictoria..."

Per respondía a Montse e indicaba que esa solución ya la ha intentado anteriormente y ha recibido una respuesta que no sabe cómo interpretar: "Ya lo he notificado al banco y me dan una información contradictoria". "Desde el banco me han dicho que iban a bloquear la cuenta, pero una amiga con experiencia en banca, me dice que eso no pueden hacerlo", manifestaba. Ante esto, Montse garantizaba a Per que la entidad debe cumplir con su obligación y que, además, "el banco está obligado a solicitar a los pensionistas lo que se llama 'fe de vida'". Un procedimiento que consiste en visitar el banco junto con el DNI, para así certificar que esa persona sigue viva.

Una complicada situación que tiene en vilo a Per y al resto de vecinos, y de la que Espejo Público seguirá muy pendiente para conocer si finalmente el okupa abandona la vivienda y los residentes consiguen recuperar su normalidad.

