Un hombre denuncia la falta de asistencia de los socorristas a personas con movilidad reducida en la playa de Barcelona: "Cada año pasa"

Más Espejo hablaba con un hombre de Barcelona que ha denunciado a través de un vídeo las difíciles situaciones a las que se enfrentan las personas con problemas de movilidad cuando van a las playas, y las trabas que se les ponen para que puedan disfrutar del baño igual que el resto de personas. "Estábamos en la playa. Todo el mundo sabe que no te acompañan con los buggies dentro ni te sacan, pero si tu quieres ir por tu pie pides que te ayuden, te dejan donde rompe la ola y entonces ahí tu entras. Sales por tu pie y te vuelven a recoger", explicaba. Esta es la normativa que existe.

"Nadie las ayudaba"

Sin embargo, el vecino narraba que fue testigo de cómo varias monitoras intentaban subir desde la orilla a una persona con discapacidad: "Empezaron a fallarles las piernas y "nadie las ayudaba". "Fue corriendo a pedir ayuda y le dijeron que no, que con bandera amarilla no se mueven los buggies", continuaba. En respuesta a los socorristas, el hombre denunciaba que no es verdad: "Aunque haya bandera amarilla tienen que ayudar en la arena".

Además, comentaba que este tipo de situaciones han ocurrido más veces: "Cada año pasa". Junto a otras personas que luchan contra ello, ha creado la plataforma Playas Accesibles de Barcelona y ha hablado con los responsables: "Me puse en contacto con la directora de playas (…) Se disculpó, se ha implicado desde el primer día y algo ha hecho", ya que tras la queja algunos socorristas comenzaron a cambiar su actitud. Algo que, denunciaba, parecen haber olvidado muy rápido.

¿Están obligados a ayudar?

Ramsés Marti, experto en salvamento, explicaba en el programa que esta no es directamente una responsabilidad de los socorristas. "No quiere decir que los socorristas, si la operatividad del servicio lo permite, no puedan echar una mano para prevenir situaciones que posteriormente se puedan complicar", aclaraba. Además, añadía que la labor de estos profesionales es ayudar a todos sin discriminar a nadie, pero "su principal función es la vigilancia, prevención del ahogamiento y asistencia sanitaria inmediata", por lo que tendrán que anteponer ese servicio a la asistencia de personas discapacitadas.

¿El color de la bandera afecta en esa ayuda?

En cuanto al color de la bandera y sobre si esta afecta o no a la ayuda de personas con movilidad reducida, el experto decía que "en pro de la seguridad, de la misma manera que recomendamos cuando hay bandera amarilla que las personas de edad avanzada y niños eviten entrar al agua porque por algún motivo está, utilizamos las banderas como prevención". Por lo tanto, la bandera supone que hay que ser más precavido y evitar el baño, pero se puede plantear la posibilidad en función de las circunstancias. Asimismo, mencionaba que la gestión y normativa del baño asistido varía según el municipio.

