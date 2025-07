Guerra de currículums tras el caso de Noelia Núñez: ¿Hay que exigir un título universitario para ser político?

Espejo Público recordaba las declaraciones de Noelia Núñez ante las cámaras del programa el pasado jueves 24 de julio, después de que la que diputada del Partido Popular tuviera que dimitir de sus cargos con motivo de que se destaparan las mentiras sobre su currículum vitae. Los colaboradores ponían sobre la mesa el panorama político actual, entre ellas si es necesario o no tener un título universitario para ser político.

Numerosos rifirrafes están sucediendo después del caso de Núñez. Es el caso del rifirrafe en la Junta de Andalucía con el presidente andaluz Juanma Moreno. También han abierto el debate sobre si deben un diputado tener o no estudios. "Me parece horrible. Me encantaría que tuviéramos un ministro o una ministra limpiadora o un albañil", ha dicho.

¿Hay que exigir un título universitario?

Los colaboradores de Espejo Público tienen diferentes opiniones sobre si hay que exigir o no un título universitario a los diputados. "Estoy consternada con este debate, es de prescolar", aseguran. "Aunque sí los políticos deberían tener los estudios necesarios para las gestiones que están desarrollando", han añadido.

Sin embargo, hay otras opiniones. "Los estudios no te hacen ser más competente. No me creo mejor ni más competente que nadie por tener estudios porque es una opinión clasista porque no todo el mundo puede acceder a la universidad", ha indicado Carla Galeote.

"No supone ser clasista. No puedes poner frente a un Ministerio de Economía a alguien que no sabe economía. O se reúne con grandes asesores o hará un desastre", indican.

