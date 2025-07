Una oleada de robos en El Cañaveral crea inseguridad: "Necesitamos una comisaría de policía en el barrio"

Entorno a las tres de la madrugada vecinos de El Cañaveral se despiertan por los ruidos de la calle. Completamente tapados, un grupo de siete personas intenta asaltar un local de la zona. Los testigos no lo dudan y graban la escena, con alcantarillas en la mano y cualquier objeto contundente intentan romper el cristal de un bar para acceder al interior. Jaime Álvarez, gerente de Maclaren´s Irish Bar, nos explica cómo se encontraron el establecimiento tras el intento de robo. Bautizados como la "banda de la alcantarilla", estos asaltantes "llevaban tapas de alcantarilla, situadas cerca del local, se liaron a golpes con el cristal, hasta que consiguieron hacer un agujero bastante gordo", dice Jaime. Tras varios intentos "se fueron con las manos vacías", el local tenía doble cristal; aunque asegura que su preocupación es que sus trabajadores estén tranquilos durante el cierre del bar.

Quién no ha tenido tanta suerte ha sido su local vecino, los encapuchados consiguieron entrar a la pizzería de Francesco. Hablamos con él y nos enseña la cámara de seguridad, en ella se ve cómo entran y buscan la caja fuerte. Hoy en día la hostelería ya no funciona con dinero en efectivo, a pesar de llevarse 200 euros, su dueño asegura que es "más el susto y la preocupación por el estado de la pizzería tras el asalto". No es la primera vez que La Pecora Nera sufre un robo : "En este local llevamos siete meses y esta es la segunda vez que pasa", nos cuenta Francesco.

Una autentica oleada de robos que tiene al vecindario preocupado, se sienten inseguros. El Cañaveral se trata de un barrio "nuevo y tranquilo", así lo describen los residentes, pero piden una comisaría de policía, "Al final tu das un aviso, y cuando quieren venir aquí, han escapado", dicen. Explican que ante esta situación, los delincuentes "se sienten libres de planear y actuar". Los ladrones de este último robo consiguieron huir en furgoneta.

