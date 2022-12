Miguel Ángel Silvestre, sobre Paula Echevarría en el reencuentro de Velvet: "Me gusta cómo levanta el ánimo de todas las mujeres que pasan por su vida"

La boda de cuento de hadas de la diseñadora Ana Ribera, y el director de las Galerías Velvet, Alberto Márquez, interpretados por Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre en la ficción de Antena 3 logró congregar a 4.302.0000 espectadores en el capítulo final. Los actores, recuerdan con cariño los bonitos momentos vividos durante el rodaje. Paula destaca de su compañero la alegría de vivir: “Para mí lo más bonito de trabajar con él fue el día a día, esa complicidad y esa amistad tan de verdad que surgió entre los dos que era muy de andar por casa.” Y esa amistad les permitió tener una confianza sin límites, que permitía algunas licencias por parte de Echevarría: “A veces me decía, es que me riñes como si me conociera de toda la vida”.

Los dos actores han consolidado sus carreras profesionales, cuentan con numerosos seguidores en sus redes sociales y siguen acaparando titulares cada vez que hacen un estreno de sus proyectos. Ha pasado mucho tiempo desde el último encuentro de la pareja destaca con emoción Paula Echevarría: “Desde la última vez que le visto, he tenido un hijo”.

Miguel Ángel confiesa lo que pensó la primera vez que vio a Paula Echevarría en una sesión de fotos: “Iba vestida de verde y le dije a mi representante, esa mujer es un lucero, qué luz, es el mar mediterráneo”. Silvestre aún tiene otro mensaje para su compañera teniendo como testigo las cámaras de Espejo Público: “Una de las cosas que más me gusta de Paula es el amor y el cariño y cómo motiva y levanta el ánimo de todas las mujeres que pasan por su vida”.

La pareja más querida de la televisión, según los seguidores de la serie, se despide con un emocionante mensaje a Susanna Griso tras volver a estar juntos: “Susanna mira, has presenciado un momento muy bonito” comenta Paula, mientras Miguel Ángel envía un beso a la presentadora y concluye lo feliz que le hace volver a estar en los brazos de Ana Ribera (Paula Echevarría).