La advertencia de un experto sobre los incendios: "No son más que la entradilla de lo que vamos a ver"

España atraviesa ya su tercera semana consecutiva de lucha contra los incendios. Extremadura, Castilla y León o Galicia son las Comunidades más afectadas. Hasta el momento se han calcinado más de 400.000 hectáreas, una cifra que se acerca al peor balance europeo de las últimas décadas. En estos momentos la provincia que más corre peligro es León, donde en la tarde de este domingo se desataron dos nuevos focos, que obligaron a evacuar a 12 poblaciones.

"Años atrás los incendios eran extremos pero benignos"

Pero, ¿Cuál es el problema?, ¿por qué hay tantas hectáreas quemadas?, el catedrático de ingeniería forestal, Víctor Resco, ha desvelado la respuesta en Espejo Público: "Estos incendios no son más que la entradilla de lo que vamos a ver, porque años atrás los incendios eran extremos pero benignos, ahora estamos en un escenario donde las temperaturas van a ir en aumento".

Según el experto, estamos en un escenario donde "se va a ir amplificando" el efecto de secado que tienen las olas de calor sobre la vegetación, y las condiciones de inestabilidad que dan lugar a estos incendios tan voraces, "van a ir a más".

"Hay mucha gente con Ecología Disney"

A la pregunta de Lorena García sobre la nueva moda de la gente de querer abrir la ventana y ver un porque perfecto, Víctor ha contestado: "En el imaginario colectivo se busca el jardín del Edén, hay mucha gente con 'Ecología Disney', tienen una visión del Rey León de que tenemos ahí el gran carnívoro, pero los bosques vírgenes no existen".

"La gente cree que un avión llega y apaga el fuego en dos minutos, y no es así"

El gobierno asegura que tiene unas 56 aeronaves desplegadas para la campaña antiincendios y, según el Ministerio, el presupuesto para la extinción es un 29% mas alto que el año anterior, llegando a los 109 millones de Euros pero, ¿Por qué hay estos incendios tan grandes?. Según el catedrático: "No es cuestión de medios, la gente cree que un avión llega y apaga el fuego en dos minutos, y no es así. Los aviones no apagan incendios, lo que hacen es bajar y refrescar la vegetación para dar la oportunidad de trabajar a los equipos de extinción. Lo que necesitamos es mejorar la inteligencia y la capacidad de análisis".

"La gente que vive en la periferia de un bosque protegido está 9 veces más expuesta"

A la pregunta de Paco Castañares sobre si los espacios protegidos tienen mayor o menor riesgo de incendios, el experto ha contestado en Espejo Público: "La gente que vive en la periferia de un bosque protegido está 9 veces más expuesta a un mayor riesgo de incendios forestales, que una persona que vive en la periferia de un bosque no protegido. Esto se ve en la carga de combustible de esos ecosistemas, en la falta de accesos y en las condiciones que pueden tener en cuanto a la topografía más escarpada".

