Un vecino de León decide quedarse pese a la orden de evacuación: "Irse y volver y que no tengamos nada, también es un riesgo"

Víctor relata en Espejo Público la difícil situación que atraviesa su pueblo: "Hemos decidido quedarnos para ubicar a la gente".

Marta Alarcón
Publicado:

España lleva ya tres semanas de lucha continuada contra el fuego, y todavía siguen 15 focos activos, 14 de ellos de nivel dos, y la mayoría de ellos se encuentran en Castilla y León. En España se han calcinado ya más de 400.000 hectáreas, la cifra se acerca al peor balance europeo de las últimas décadas. 90.000 de esas hectáreas están en Galicia, pero el problema este lunes se encuentra en León, donde se han activado dos nuevos focos en las últimas horas, que han obligado a evacuar a 12 poblaciones.

"Decidimos quedarnos para ubicar a la gente"

Precisamente hasta allí se ha desplazado un equipo de Espejo Público, concretamente a La Baña, en León, donde los vecinos se han negado a marcharse pese a las órdenes de evacuación. Según Víctor, uno de los vecinos de la localidad: "Decidimos quedarnos porque somos necesarios para ubicar a la gente, que conozcan las calles, las bocas de riego y que sepan por dónde se tiene que mover un poco la gente".

En La Baña, únicamente se han marchado los vecinos mayores de la residencia, el resto se han quedado para plantarle cara a los incendios. Según ha reconocido el vecino de la localidad en Espejo Público: "Hemos ayudado a través de la maquinaria de la cantera, hemos hecho cortafuegos y guías, porque los caminos son estrechos, hay muchas callejuelas y es de difícil acceso si no sabes como entrar.Todos los cortafuegos que se han creado, se han hecho con maquinaria del pueblo".

"Defendimos una nave de ganado como pudimos"

A la pregunta de Lorena García de cómo asume el riesgo de enfrentarse al fuego y desatender una orden de evacuación, Víctor ha contestado: "Sí es un riesgo, pero irse y volver y que no tengamos nada, también es un riesgo. Ayer defendimos una nave de ganado como pudimos, le hicimos contra al fuego para salvarla".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

