Pedro Sánchez: "No voy a convocar elecciones hasta 2027 porque esto no va de mi"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves en la sede del PSOE en Ferraz, tras conocerse que Santos Cerdán, hasta ahora secretario de Organización, ha presentado su dimisión y ha dejado todos sus cargos, tanto en el partido como en el Congreso.

La renuncia de Cerdán se produce después de la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge conversaciones entre él, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García sobre supuestos cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones.

Sánchez había convocado esta reunión ante la prensa minutos después de anunciar Santos Cerdán su renuncia. Desde el Partido Popular afirmaban en 'X' que esta comparecencia "solo puede ser para anunciar su dimisión y la convocatoria de elecciones", pero parece que no ha sido así.

La convocatoria tiene como objetivo ofrecer explicaciones sobre el informe de la UCO, ha comenzado explicando Sánchez, quien ha pedido perdón en reiteradas ocasiones a la ciudadanía, y especialmente a los militantes y simpatizantes del PSOE de España: "Comparezco para pedir perdón a la ciudadanía y a los simpatizantes del PSOE. Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán".

"Han sido los medios de comunicación quienes han tenido conocimiento anticipado de ese informe", asegurando que él mismo ha accedido al documento a lo largo de esta mañana. El presidente ha confirmado que la conversación con Cerdán se ha producido esta misma tarde, en la que el ya exdirigente socialista le ha trasladado sus explicaciones y defendido su inocencia, aunque será la justicia quien deba dirimir la cuestión, manifestaba Sánchez. "No debimos confiar en él", explicaba.

También ha admitido que "desgraciadamente, en este mundo no existe la corrupción cero", pero ha subrayado que "sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce". En este sentido, Sánchez ha anunciado que, además de la dimisión de Cerdán, y pese a los informes positivos del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas del partido, pondrá en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido una "enorme decepción" a nivel personal y ha expresado que él tiene que asumir una "triple responsabilidad" en "en todo lo que pueda afectar o haber afectado a casos de falta de ejemplaridad o de adjudicaciones". Aunque ha denunciado que su Gobierno "está sufriendo un asedio bastante evidente por parte de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad", y ha defendido la reacción del PSOE ante los indicios judiciales.

El presidente también ha zanjado las especulaciones sobre un posible adelanto electoral: "No va a haber elecciones hasta 2027, porque esto no va de mí ni del Partido Socialista". En esta línea, no habrá convocatoria electoral porque el actual grupo parlamentario socialista "está haciendo cosas buenas por nuestro país en el ámbito de la regeneración democrática, en el ámbito de la transformación social y en el ámbito de la transformación económica y de defensa de un modelo de país y convivencia tanto interno como externo que hoy más que nunca es necesario".

El próximo 4 de julio se conocerá al sustituto de Santos Cerdán.

