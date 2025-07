Terelu Campos se sincera sobre el amor: "Hay hombres interesados en mí, pero yo no tengo interés en ellos"

Este miércoles, la revista Semana publicaba en portada la imagen de Terelu Campos en bañador. Pero no todo acaba ahí, pues también ha hecho declaraciones sobre el amor, sobre su hermana o su hija.

Terelu sobre el amor

Sobre el amor, la hija de María Teresa Campos ha explicado que "no tengo miedo a nada, a enamorarme menos. No quiero engañar, echo de menos los besos y los abrazos, pero no quiero nada más", se mostraba convencida. "No me gustan las mujeres. Me hace ilusión que un hombre me mire de una manera especial, pero ya está. ¿Hay hombres interesados en mi? Sí, ¿estoy yo interesada en alguno? No", ha sentenciado.

Terelu sobre su hermana Carmen

Acerca de su hermana Carmen, señala que "tiene su entidad, su personalidad, me parece vergonzoso lo de la mala relación con mi hermana, como si se estableciera una competitividad. Nos hemos criado como si fuéramos mellizas", ha señalado.

Terelu sobre su hija

Sobre Alejandra Rubio, Terelu explica que "hablan de mi hija como si fuera una déspota, no es nada de eso, ella tiene su opinión y he aprendido a respetarla como ella respeta la mía".

En cuanto a su papel como abuela, cuenta que "soy una abuela por desarrollar, es muy chico todavía, y ha coincidido que el año 2025 es un año de vértigo, no he parado de trabajar, he sido una abuela más ausente de lo que me hubiera gustado".

