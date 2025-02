Laura Fa, sobre Álvaro Morata: "Su mujer estaría disgustada si saliera a la luz todo lo que él ha hablado de ella con la prensa"

El pasado mes de agosto el futbolista Álvaro Morata y la influencer Alice Campello ponían punto y a parte a su matrimonio. La pareja tiene cuatro hijos en común y formaba uno d elos matrimonios más sólidos y admirados del papel 'couché' hasta que anunciaban sus caminos por separado.

Los motivos que trascendieron de aquella ruptura eran los problemas psicológicos de él sumados a una mala racha de su también esposa. Todo ello sumado al cambio de destino de Morata que, en aquel momento, entraba a formar parte de las filas del Milan. Una decisión profesional que también habría trastocado los planes en común de ambos.

Sin embargo, después de meses separados este 2025 arrancaba con una buena noticia para el matrimonio: se habían dado una nueva oportunidad. Recientemente el futbolista ha querido hablar de su vida privada ante las cámaras para contar que su relación se encuentra reforzada y está en un momento feliz junto a su esposa.

"Todo en la vida sirve para mejorar y limar pequeñas diferencias", apunta en el vídeo. Destacaba además que la suerte que tiene es que él y Alice siempre se han querido mucho y no ha pasado "nada importante" que les hubiera llevado a tomar esa decisión. "Solo cosas pequeñas" que le han servido para valorar lo que quiere, prosigue. Morata termina diciendo en su vídeo que lo que quiere es estar con su familia y enseñarles a no sufrir como él lo ha hecho y a no ponerse tantos límites y barreras por pensar en el juicio externo.

Laura Fa: "Con estas declaraciones Morata está arreglando lo que ha estropeado un poco"

La periodista y colaboradora de Espejo Público Laura Fa, señala que Morata ha hablado con algunos compañeros periodistas durante el tiempo que ha estado separado de su mujer y ahora al hablar de Alice Campello estaría arreglando lo que habría estropeado al hablar con otros periodistas donde no la habría dejado muy bien. "Ella estaría disgustada si lo que ha hablado con la prensa saliera a al luz. Tienes que ser consciente de cuando habla con amigos, periodistas o el vecino del 5º", añadía Fa.

