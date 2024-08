Raúl Rodríguez desvela el detalle que podría haber anticipado la ruptura entre Morata y su mujer: "Él no lleva ya su anillo de casado"

Tras días de rumores, la ruptura entre el capitán de la SelecciónEspañola, Álvaro Morata, y la influencer Alice Campello se ha confirmado. Ha sido la propia pareja, que comparte cuatro hijos, la que ha dado a conocer la noticia a través de sendas publicaciones en las redes sociales.

En sus 'stories' de Instagram, Morata anunciaba: "Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos". Una relación, que afirma que ha sido "maravillosa y de respecto recíproco, donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo". El nuevo fichaje del AC Milan también ha querido puntualizar que "no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas", añadiendo una petición para que no se "inventen historias por un minuto de protagonismo".

El futbolista ha finalizado afirmando que su ya expareja "siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un grande aprendizaje".

La influencer intentó acallar los rumores

En definitiva, una ruptura que ha desconcertado a muchos de los seguidores de la pareja, ya que hace tan solo dos días, Alice Campello también recurrió a Instagram, en esta ocasión para acallar estos rumores, en una publicación donde se podía leer: "Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo...".

El periodista y colaborador de Espejo Público, Raúl Rodríguez, ha indagado en los verdaderos motivos de la ruptura: "Hay un desgaste, que es lo que me comentan a mí, y además también lo que me cuentan es que hay también una pequeña guerra de egos entre ellos en el plano laboral. Porque aunque Morata ha jugado en grandes equipos, históricamente está vapuleado por la prensa deportiva, las redes sociales, y ella al contrario es una chica que nació entre algodones", afirma.

"Ya estaba desbordado"

Pilar Vidal, por el contrario, tiene otra explicación para la rupturA. La también periodista destaca que: "Las incomprensiones vienen a raíz de la defensa que ella ha hecho de él, los ataques que ha recibido él a través de las redes sociales (...) él ya estaba desbordado." Vidal apunta a la victoria de España en la Eurocopa, como uno de los puntos de inflexión: "En esa celebración en Cibeles, hay momento en el que él dice 'no voy a llorar' (...) porque si no luego Alice me riñe".

Rodríguez también recuerda como el pasado nueve de agosto, cuando Álvaro Morata fue a hacer su presentación con el equipo italiano: "Él no lleva ya su anillo de casado (...) o sea que eso ya es el inicio de lo que podría ser estos cuatro días de reflexión". Una presentación a la que tampoco habrían asistido ni Campello ni los cuatro niños que comparten, pese a encontrarse en Milán. "Él se va sabiendo que eso va a estallar y que la mejor manera estar tranquilo (...) es irse" a Milán, finaliza.