"Terribles e injustificables". Con estas palabras, Susanna Griso condenaba la agresión racista que sufrió una mujer en el metro de Madrid. Al ver las impactantes imágenes, la presentadora de Espejo Público ha pedido a sus compañeros que las retiraran.

"Me perdonaréis. Sé que le queda un minuto a este vídeo, pero no soporto seguir escuchando a este sujeto, no puedo más", confiesa Susanna Griso.

En las imágenes se puede ver cómo un hombre, sin motivo aparente, lanza un sinfín de insultos racistas a una mujer con la que compartía vagón.

"Me cago en tus muertos, sudaca. Desde el más pequeño hasta el más grande de tu raza. La puta piel", continúa el sujeto, al tiempo que lanza amenazas a la mujer y al resto de pasajeros que salgan en su defensa.

Una vez identificado, el hombre se entregó a la Policía. Espejo Público ha podido hablar con la víctima de la agresión, quien confiesa sentirse desconcertada.

"No podía creer lo que estaba pasando. Esos gritos, ese lenguaje... Fue una humillación. No me había pasado nada así nunca", explica la mujer.

De acuerdo a sus declaraciones, el hombre empezó a insultarla sin motivo. La agresividad y la violencia de los insultos le impidieron reaccionar, algo de lo que se siente orgullosa. "No hacerle frente en el momento fue la opción más inteligente", puntualiza.

Además, la víctima insiste en que fue la viralización del vídeo y el apoyo recibido por la gente lo que le animó a denunciar.

