Kiko, camarero en paro con un bebé: "Si no me quito la vida es por mi hija y mi mujer

Una de las vertientes más dramáticas del coronavirus es la humana. A comienzos de 2020 la federación Española de Bancos de Alimentos atendía a cerca de un millón de personas, hoy, ayudan a un 60% más de personas.

En concreto 1.630.000 de españoles que necesitan ayuda alimentaria. Y a este dato hay que sumar los más de 3 millones de ciudadanos que han pedido ayuda a Cruz Roja, decenas de miles a Cáritas. Terrible. Una de estas personas en esta situación extrema se llama Kiko. Ha estado en ERTE desde Marzo.

Se llama Fulgencio, tiene 52 años, pero es más conocido como Kiko. Antes de la crisis del coronavirus Kiko tenía una vida normal en la que conseguía sobrevivir.

Hace poco su hija de dos años se cayó del sofá. El médico le dijo que tenía que pagar 110 euros por el arreglo y se vio obligado a vender un anillo, su madre le ayudó con 20 euros y así pudo hacer frente al pago.

Ahora mismo este camarero tenía un ERTE parcial. Esta misma semana ha vuelto a trabajar pero va a ingresar poco más de lo que cobraba con el ERTE. Agradece a su jefe que haya abierto el negocio y le dé una oportunidad. "Pido a Dios que mejore para que este señor me pueda dar un sueldo sin el ERTE, decente".

Es consciente de que si s negocio no levanta cabeza tendrá que acabar cerrando. Hace caja de muy poco dinero.

Lleva trabajando en la hostelería desde los 18 años. Reconoce que si está vivo es por su mujer y su hija. "Me han entrado ganas de pegarme un tiro, ha habido días que me he venido andando de Sol a mi cas pero te ven viejo. Si me saliera para barrer, fregar, pero ahora mismo vivo por mi hija y mi mujer porque les hago mucha falta", lamenta.

