Juan Carlos Unzué cuenta cómo comenzó su enfermedad: "Mi cuerpo me decía hace años que algo grave ocurría"

El que fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona, Juan Carlos Unzué, ha hablado en Espejo Público después de anunciar públicamente que padece ELA. En una emotiva rueda de prensa comunicaba que su faceta deportiva había terminado y ahora se iba a unir a un equipo de 4.000 enfermos diagnosticados con esta dolencia.

Esta enfermedad degenerativa ya está afectando a sus extremidades. Vital y positivo, tiene muchas ganas de seguir viviendo y disfrutando a pesar de las grandes dificultades que se presentan ahora en su día a día.

Unzué intenta vivir la enfermedad con naturalidad y reconoce que su estilo de vida de competición deportiva le ayudan a sobrellevarlo mejor. "En el fútbol hoy juegas y mañana no y todo ello me ha ayudado a aceptar la enfermedad y a sobrellevarla mejor", explica.

Ha aceptado el ELA como parte de su vida. "Si no me he quejado del montón de cosas buenas que me han pasado en 53 años, no me voy a quejar ahora". Reconoce que cuando le dieron el diagnóstico no sufrió un impacto grande. En su caso él ya veía venir "algo". No sabía exactamente qué le pasaba pero asegura que su cuerpo le decía desde hacía un par de años que algo no funcionaba bien y algo grave estaba ocurriendo.

Está centrado en el presente y cree que en la situación actual, marcada por la crisis del coronavirus, ya hay suficientes problemas como para quejarse.

