José Luis Ábalos asegura que no se queda en el grupo mixto por dinero: "He tenido mejores ofertas del sector privado de lo que se paga en el Congreso"

José Luis Ábalos comienza su discurso diciendo que ha estado "bastante mejor" en otras ocasiones y que ante tanta demanda de los medios le sabe mal no poder atenderles. Ábalos ha decidido no entregar su acta de diputado y pasar al grupo Mixto después de que el PSOE se lo pidiera tras su posible implicación con el 'caso Koldo'.

El 'caso Koldo' investiga a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Se le acusa del cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

"Renunciar a mi acta de diputado contribuye a aumentar las sospechas"

Ábalos reconoce que ha considerado la idea de entregar su acta de diputado. "Como cargo no tengo ningún apego. La vida política es larga y he sido todo lo que podía ser y nunca esperé. Yo ya estaba en mi recta final y siempre he estado a disposición del partido. Otra cosa es que no puedo compartir una salida que me afecta tanto a la reputación y que considero un gesto inútil en el contexto político de hostigamiento y la tensión de la vida política".

Cree que renunciar a su acta como diputado del PSOE era "un gesto voluntarista que contribuía a aumentar las sospechas".

"No estoy encausado ni enjuiciado y no tengo porque pagar un precio político"

Afirma que si Pedro Sánchez le hubiera pedido personalmente renunciar al acta no hubiera sentido "una obligación moral" de hacerlo. "Lo que creo es que se está pidiendo un sacrificio en el que yo salía con mi honorabilidad en cuestión. Cuando uno dimite por una cuestión de estas asume ser parte de ello y yo ni estoy imputado ni encausado y no tengo porque pagar un precio político y personal que afecta a mi entorno y mis hijos", añade.

"No voy a pagar un tributo efectista para salir del paso de una coyuntura y no contribuye a ser ejemplarizante en la lucha contra la corrupción", afirma Ábalos. Cree que hay que ser contundente y hay que investigar la corrupción "caiga quien caiga" pero hace una advertencia: "Cuidado porque una cosa es la justicia y otra ir de justiciero. La justicia tiene que ser fría, objetiva y proporcionada y con todas las garantías para las personas".

"Cuando me enteré de la noticia me quedé como muerto, no me lo podía creer"

Señala que cuando se enteró de la noticia del 'caso Koldo' se quedó "como muerto". "No me lo podía esperar en la vida", señala. "El que me ha puesto en esta situación ya sé quién es. Del otro ya no me puedo defender porque ya me lo ha hecho, está acusado y en un proceso judicial".

Ábalos habla de Ramiro Grau, un letrado que asegura que avisó a Moncloa de las supuestas ilegalidades del 'caso Koldo'. Explica que tiene una demanda interpuesta contra Grau. "Ese señor al que tengo demandado y que intenta eludir con notificación porque tiene una supuesta editorial". Cuenta que el abogado le denunció al tribunal de cuentas que resolvió diciendo que el contrato se ajustaba a derecho y no había quebranto de la hacienda pública y archivó esa denuncia.

Sobre los rumores que establecen que se ha quedado en el grupo mixto para conservar el sueldo de diputado señala: "Si es por dinero le puedo decir que he tenido muchas mejores ofertas del sector privado de lo que se paga en el Congreso y si hubiera querido cuando dejé de ser ministro ya me habría ido hacia esas ofertas".

"No soy un persona ni resentida ni rencorosa"

Ábalos afirma que va a apoyar todas las iniciativas del Gobierno y no tiene ningún propósito de venganza ni revancha. "Voy a seguir estimando a mi partido porque voy a estimar mi trayectoria, puedo entender las razones que le llevan a la dirección de mi partido a pensar eso", ha matizado.

Distingue el aspecto humano del aspecto político, aunque ve inevitable establecer vínculos "que tampoco te pueden condicionar". "Yo no soy una persona ni resentida ni rencorosa porque procuro entenderlo todo. Siento desgarro por el conjunto de la organización, por mis compañeros diputados, por las estructuras territoriales que tanto conozco pero por lo que representa el proyecto, las personas pasamos".

"La función de Koldo no exigía demasiada capacidad más allá de la confianza"

Sobre la presencia de Koldo García como consejero en dos empresas mantiene que todos los miembros del gabinete del ministro formaban parte de algún consejo de administración de empresas. "Son personas que hacen seguimiento de los distintos consejos de los que el ministro puede disponer". "Realmente este no estaba en los mejores consejos de nivel. Por ejemplo estaba en Renfe y Mercancías no es Renfe Operadora y no tenía ningún papel en esos consejos. No tenía naturaleza de autoridad, su función no exige excesiva capacidad más allá de la confianza", ha afirmado.

Apunta además Ábalos que desconocía que Koldo hubiera sido potero de un club de alterne. "É siempre se dedicó a la seguridad, hacía seguridad ahí en un vertedero, de escolta de personas, sindicalistas..".