¿Qué es el Grupo Mixto al que Ábalos ha pasado a formar parte y qué va a suponer para el PSOE?

Tras un ultimátum de su partido, José Luis Ábalos tuvo que decidir si abandonaba su escaño como diputado del PSOE o bien pasaba al Grupo Mixto. Este pasado martes el que fue ministro del Gobierno de Sánchez ha anunciado que seguirá en el Congreso de los Diputados, concretamente en el Grupo Mixto que se compone de ocho diputados de los 350 que hay en el hemiciclo.

Esto sucede después de que el exasesor de Ábalos se haya visto involucrado en una trama de corrupción: el 'caso Koldo'. Ahora, el exministro se ha visto "presionado" por la ejecutiva de su partido para que, en 24 horas, decidiese si mantenía su acta como diputado en el Congreso o la entregaba. Si elegía la primera opción, el diputado tenía que pasar al Grupo Mixto. Pero, ¿Qué es este grupo y qué supone que Ábalos pase a se parte de él?

Qué es el Grupo Mixto

El Grupo Mixto, del cual ahora José Luis Ábalos es parte, es un grupo de diputados compuesto por aquellos que no reúnen los requisitos necesarios para poder formar un Grupo Parlamentario propio o parte de éste. Lo necesario para estar fuera de este grupo es tener más de cinco escaños y haber obtenido el 15% de los votos en las circunscripciones.

Actualmente está formado por ocho diputados: el novedoso José Luis Ábalos, que fue Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en 2020-2021 bajo el mandato de Sánchez; Ione Belarra Urteaga (Podemos), Alberto Catalán Higueras (UPN), Néstor Rego Candamil (BNG), Javier Sánchez Serna (Podemos), Noemí Santana Perera (Podemos), Cristina García Valido (Coalición Canaria) y Martina Velarde Gómez (Podemos). Los diputados de Podemos se fueron al Grupo Mixto el pasado diciembre y esto supuso que se les exigiese el acta desde Sumar.

Ahora es José Luis Ábalos quien sigue el camino de los diputados de Podemos y pasa a formar parte de este grupo. "He decidido hacer caso a los que me quieren y me piden seguir adelante con la defensa de mi reputación hasta las últimas consecuencias", sentenciaba el exministro ayer en la rueda de prensa donde expresó su decisión de pasar a formar parte del Grupo Mixto. "Puedo asegurar que es una decisión muy dura, muy difícil en lo personal pero no puede acabar mi carrera política como si fuera un corrupto. Defender mi honor desde el Grupo Mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas y asistir al final de esta partida obligando a los que ahora quieren echarme a que tengan que mirarme a la cara", señaló ayer el diputado.

¿Qué supone para el PSOE y el hemiciclo que Ábalos esté en este grupo?

Si el diputado hubiese renunciado a su acta, el escaño habría estado en manos del PSOE y hubiese sido sustituido. Sin embargo, con la decisión de irse al Grupo Mixto, ahora el Partido Socialista tiene un ministro menos y no se sabe si el ahora parte del "gallinero" seguirá o no el sentido del voto socialista. Un voto que necesita sumar mayorías simples (más síes que noes) y mayorías absolutas (176 votos o más). Por tanto queda en el aire lo que sucederá con los votos de Ábalos y en este sentido aquellos asuntos que el PSOE quiera llevar al Congreso. Aunque esta misma mañana, en una entrevista a Rac1, el exministro ha asegurado que votará a favor de la Ley de Amnistía.

En lo que sí afecta es el reparto de tiempos de intervención ya que el reglamento dice que los diputados de este Grupo pueden asignar la interlocución a un solo diputado por el mismo tiempo que los demás o llegar a un acuerdo. Como cada uno es de un Grupo Parlamentario, es complicado que esto segundo pase y por tanto se decreta que intervengan tres diputados por turno y que no se hable más de un tercio del tiempo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com