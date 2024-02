Luis De Guindos, sobre el 'caso Koldo': "Si ha habido mal uso de fondos europeos en la compra de mascarillas, Antifraude lo acabará analizando"

Luis De Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y ministro de economía durante 6 años en España visita el plató de Espejo Público para tomarse Un café con Susanna. Cuenta que aunque España tiene muy buena calidad de vida le gusta Frankfurt (Alemania) como ciudad, así como el puesto de trabajo que desempeña allí.

Cree que los tipos de interés bajarán "cuando estemos convencidos de que la inflación va a converger a un nivel que nosotros definimos como estabilidad de precios que es el 2%". Califica la evolución de la inflación como "muy positiva". Recuerda que a finales del año 2022 estaba por encima del 10% y ahora se encuentra ligeramente por debajo del 3%. Cree que este indicador va a continuar reduciéndose y eso serán "señales positivas, pero tenemos que estar convencidos de que la inflación va a acabar convergiendo en el 2%".

Según sus proyecciones la inflación estaría en el 2% a mediados del 2025. "Una vez que las proyecciones indiquen que estamos en el 2% el sentido de la política monetaria se modificará", afirma. "Nosotros somos dependientes de los datos, no de las fechas. Si los datos confirman los números el consejo de Gobierno del BCE modificará el nivel de tipos", añade.

"La inflación es un mal absoluto que tiene un efecto sobre la distribución de la renta"

Se espera una subida paulatina del IVA de la electricidad en España hasta el 21% que se calcula que va a encarecer las facturas hasta en un 25%. Reconoce De Guindos que hay dificultades económicas aunque "se está volviendo a la situación normal en toda Europa". Afirma que se dan ayudas ante el incremento del precio de la energía y de los alimentos. "El segmento de la población que tiene una renta más reducida prácticamente gasta el 100% de lo que es su renta, lo cual no ocurre cuando tienes un nivel adquisitivo superior", mantiene. Entiende que "la inflación es un mal absoluto que tiene un efecto sobre la distribución de la renta que penaliza a quienes tienen una renta más reducida".

Mantiene además que la situación del mercado laboral es muy buena en Europa con un mínimo desde el punto de vista del desempleo. Cree que lo fundamental es tener en cuenta la evolución de la productividad, que tiene una evolución muy reducida y eso aumenta los costes para las empresas. "Hay una parte absorbida por los beneficios empresariales y ahí hay un riesgo también en todo lo que tiene que ver con Oriente Próximo y la oscilación del precio del petroleo.

Las causas del desempleo en España

Sobre las causas de la alta tasa del desempleo en España, apunta que se debe a defectos estructurales del mercado laboral, un desajuste entre la oferta y la demanda, y un aumento importante de la población en España. Mantiene que este es un defecto de la regulación laboral en España. Un tema, mantiene, que se lleva arrastrando en los últimos 20 años. "Lo que pasa que el empleo se está distribuyendo entre más gente. Es un empleo en el que existe más tiempo parcial y está el fenómeno de los fijos discontinuos", señala.

"La mitad del crecimiento en España viene del consumo público"

La economía española creció en 2023 más que el resto de socios europeos y las previsiones para el 2024 son las mismas, apunta Susanna Griso. Responde De Guindos que la mitad del crecimiento de España viene del consumo público, aunque el empleo ha evolucionado muy positivamente pero tenemos que mirar la renta per cápita que no ha crecido en 6 años. ·La productividad está en un nivel bastante reducido y la inversión está estancada. A pesar de los fondos de nueva generación, esas son las asignaturas pendientes de la economía española".

La economía española también tiene "cosas buenas" para De Guindos: un sector bancario saneado y una evolución positiva de la exportación. "Esto tiene que ver con regulaciones y trabas administrativas es uno de los problemas fundamentales. Es importante un impulso importante de la inversión extranjera", matiza.

Para De Guindos, uno de los factores internacionales que más afectará a Europa en un futuro es el resultado de las próximas elecciones de EEUU.

"Se acabó la barra libre de reglas fiscales"

En los últimos años no ha habido reglas fiscales, algo que ha sido muy positivo para la economía española pero "se ha acabado la barra libre", explica. "Habrá que reducir el déficit público y convencer a los mercados de que esos planes fiscales indican que la deuda pública es sostenible. En el 2021 el BCE compró 120.000 millones de euros de deuda: eso se ha acabado", advierte.

La opinión de De Guindos sobre el 'Caso Koldo'

De Guindos asegura que en la prensa europea y medios específicos de Bruselas no ha llegado aún la información sobre el 'caso Koldo' que salpica al exministro José Luis Ábalos. Mantiene, no obstante que "si ha habido mal uso de fondos involucrados en la compra de mascarillas la oficina Antifraude lo acabará analizando". "El programa de fondos de nueva generación se aprobó posteriormente a lo que fue la pandemia, a veces nos gusta sacar la segunda derivada cuando aún no hemos sacado la primera", mantiene.