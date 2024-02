Este será el sueldo de Ábalos tras cambiarse al Grupo Mixto del Congreso

A pesar de las presiones que el PSOE ha ejercido contra José Luis Ábalos para que deje su acta como diputado, el exministro de Transporte se ha mantenido firme y ha decidido no renunciar y mantenerse en el Congreso. Sin embargo, quien fuera uno de los hombres fuertes del sanchismo y uno de los ministros con más peso del Gobierno, se ha visto relegado a unirse al gallinero del Congreso, pasando así a formar parte del Grupo Mixto.

Continuar en la cámara hará que pueda mantener un sueldo, pero con algunos cambios. El de diputado, sin embargo, será el mismo, ya que todos han de cobrar por igual, lo que serían unos 3.142 euros al mes.

A ese sueldo también se le va a sumar el complemento de ayudas para los diputados de fuera de Madrid, pues fue elegido por Valencia, lo que serán 2.018 euros más. Además, el Congreso le va a dar como asignación de gastos por su actividad en el grupo otros 1.746 euros. Por lo tanto, Ábalos recibirá un total de casi 7.000 euros.

Ábalos presentará alegaciones

La decisión de pasar al Grupo Mixto, tomada por el exministro Ábalos, no termina de convencer a los socialistas porque la dirección del partido le suspendió cautelarmente como miembro del Partido Socialista tras conocer que no abandonaba su escaño. "No puedo acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente", pronunciaba este martes durante su comparecencia.

También ha asegurado que no teme que su exasesor, en libertad con medidas, pueda sacar a la luz algo que le comprometa judicialmente: "Estoy tranquilo, he me portado bien". Manifiesta que él no quiere el principio de presunción de inocencia porque eso es "para los investigados": "Yo no lo estoy", añade.

Ábalos ha explicado en su entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, que él no recibió ninguna notificación por parte de su entonces partido. Respecto a su suspensión de la militancia, ha anunciado que presentará alegaciones.

"Voy a presentar alegaciones porque las normas del partido establecen con claridad que solamente se puede exigir la dimisión de un cargo público en procedimiento penal -para evitar los abusos que se presentaban con las denuncias de carácter administrativo- y cuando está llamado a juicio oral. No ya imputado ni investigado, ni siquiera entonces te la piden. En mi caso no estoy ni acusado, no estoy en ninguna fase", explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com