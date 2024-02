Feijóo a Sánchez, sobre el caso Ábalos: "Usted lo sabía desde hace 3 años y tapó, por eso lo aforó"

El ventilador de la corrupción se ha puesto a funcionar hoy en el Congreso de los Diputados con un 'rifirrafe', previsible y ya manido entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a cuenta del 'caso Koldo' y del atrincheramiento de José Luis Ábalos.

Como marca el guion el primero en intervenir fue el líder de la oposición con una pregunta, que como era de esperar, trataba sobre el escándalo que salpica al PSOE y al Ejecutivo: "¿A cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos le teme usted?

"Esta trama marca la partida de nacimiento de su carrera política"

El PSOE ha abierto un expediente de expulsión contra el que fue ministro en el Gobierno de Sánchez. Con un plazo de 24 horas el partido "invitó" a Ábalos a entregar su acta de diputado, sin embargo al señalado le sobraron horas y lejos de ceder ante la presión anunciaba en el Congreso que pasaba al Grupo Mixto.

Todo esto ocurrió hace apenas unas horas y hoy la Cámara acogía la primera sesión de control desde entonces. Con las cartas sobre la mesa Feijóo ha centrado su intervención en acusar al presidente de ser conocedor de todo.

"Usted lo sabía al menos desde hace 3 años, sí señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. No nos engañe, ni engañe a nadie". Siguió el popular asegurando que: "Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política".

Finalizaba Feijóo su primer turno aseverando advirtiendo al presidente de que "la caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, le desnuda".

Sánchez replicó a su oponente y lo hizo atacando. "Causa sonrojo que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo. Este es un Gobierno implacablecontra la corrupción e incompatible con la corrupción".

El presidente no se movió de los argumentos ya esgrimidos por otros miembros del Ejecutivo y defendió la actuación del PSOE en medio de la polémica por la investigación que salpica a Koldo García, en primera persona, y también en segundo plano a diferentes ministerios de la pasada legislatura.

"Este es un Gobierno que no tapa la corrupción, es un Gobierno que combate la corrupción cara a cara y lo hace no con discursos vacuos como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones colaborando con la Justicia, transparencia y rendición de cuentas, una comisión de investigación y la asunción de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. Es decir todo lo contrario a lo que hacen ustedes", sentenció Sánchez.

Feijóo tenía por delante otra oportunidad de réplica, pero no calculó bien su tiempo y se quedó a medias en su intervención. Eso sí pudo formular una segunda pregunta y acusar de nuevo a Sánchez de ser conocedor de todo lo que presuntamente pasó durante la pandemia con supuestos cobros de comisiones por las compras de mascarillas.

"Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y a todas las horas"

"Está claro que usted lo sabía. Mire, aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su Gobierno, no esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. Un juez está investigando a su Gobierno y está investigando a su partido. Es de usted de quien no acaba de fiarse el señor Ábalos, ¿sabe por qué? Porque le conoce". Feijóo pidió a su interlocutor que "deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y a todas las horas". Antes de sentarse consiguió dejar una pregunta al aire de por qué exigir el acta al señor Ábalos y no a su "padrino político" el señor Cerdán.

No contestó Sánchez a dicha duda planteada por el presidente del PP, pero sí tiró de hemeroteca nombrando a Feijóo como "Torquemada".

"Nosotros llegamos al Gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al PP para taparla"

"Para ser creíble en su papel de Torquemada debería usted y su partido tener otro currículo. Este Gobierno y este partido nunca va a señalar ni a la Justicia ni a las fuerzas de Seguridad del Estado diciendo que se está urdiendo una trama contra un partido político; este Gobierno y este partido no va a utilizar a elementos corruptos de las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado para armar una mal llamada policía patriótica para perseguir adversarios y obstaculizar la acción de la Justicia. Este Gobierno lo que no va a hacer es destruir a martillazos las pruebas requeridas por la Justicia. Este Gobierno lo que hace es colaborar con la Justicia, rendir cuentas ante este parlamento con una comisión de investigación y asumir las responsabilidades políticas. Nosotros llegamos a este Gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del PP para taparla".

También Sánchez dejó flotando en el aire otra pregunta para Feijóo, aunque el líder socialista sí dio la que él considera la respuesta: "¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción".

