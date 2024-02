Caso Koldo y Ábalos, última hora: Ábalos niega que ejerciese de intermediario, tal y como ha afirmado el juez de la trama

El diputado y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha sido señalado por el juez que ha alegado que en una de las conversaciones de los acusados por el caso Koldo, ha salido su nombre a la palestra. Concretamente se señala que el diputado habría tenido una reunión con Koldo.

Sin embargo, el portavoz niega tajantemente estas afirmaciones del juez: "para ser claros, yo niego rotundamente estas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama". Sí que afirma que tiene "relación" con algunos como por ejemplo Francina Armengol, por compartir hemiciclo ya que era la presidenta de Baleares.

El diputado del PP ha asegurado, además, en una entrevista a Espejo Público que no conoce de nada a Koldo García y que estas acusaciones se hacen debido a que el juez intervino esas llamadas y ellos ya sabían que estaban siendo "investigados". Por tanto, lo considera una estrategia por parte de Koldo y el PSOE a modo de desviar la atención hacia el Partido Popular.