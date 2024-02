Ábalos, después de que el PSOE le suspenda de militancia: "Voy a presentar alegaciones"

El diputado José Luis Ábalos retiene el escaño y se pasa al Grupo Mixto tras el ultimátum del PSOE, que le había pedido que entregara su acta. Una decisión que no termina de convencer a los socialistas porque la dirección del partido suspendiócautelarmente al exministro como miembro del Partido Socialista tras conocer que no abandonaba su escaño. "No puedo acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente", pronunciaba este martes durante su comparecencia.

Comenzaba su intervención del martes apelando a la "honorabilidad" y en la misma línea ha seguido su discurso durante su entrevista en el programa 'Más de Uno' de 'Onda Cero' este miércoles: "Lo único que me pide el cuerpo es defenderme".

También asegura que no teme que su exasesor, en libertad con medidas, pueda sacar a la luz algo que le comprometa judicialmente: "Estoy tranquilo, he me portado bien". Manifiesta que él no quiere el principio de presunción de inocencia porque eso es "para los investigados": "Yo no lo estoy", añade.

"No he tenido contacto. No tengo fuerzas ni lo veo conveniente"

El resto de miembros del PSOE creen que desoyó a la dirección del PSOE y no ha presentado su dimisión porque quiere seguir siendo aforado para protegerse de una posible vinculación en el 'caso Koldo' por el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. El asegura que no es una "bomba de relojería" y que no tiene "ninguna manta" de la que tirar.

Comenta que durante estos días no ha hablado con su exasesor, Koldo García. "No he tenido contacto. No tengo fuerzas ni lo veo conveniente".

El ultimátum, un "órdago" para Ábalos

Ábalos se refería al ultimátum del PSOE como un "órdago público" y que fue "definitivo", aunque explica que no recibió ninguna notificación. Sobre la suspensión de la militancia, él anuncia que presentará alegaciones.

"Voy a presentar alegaciones porque las normas del partido establecen con claridad que solamente se puede exigir la dimisión de un cargo público en procedimiento penal -para evitar los abusos que se presentaban con las denuncias de carácter administrativo- y cuando está llamado a juicio oral. No ya imputado ni investigado, ni siquiera entonces te la piden. En mi caso no estoy ni acusado, no estoy en ninguna fase", explica.

"Voy a presentar alegaciones porque..."

Entonces, "¿por qué me suspenden de militancia? Porque no he hecho caso a una resolución política del partido, que en ningún caso se me ha notificado personalmente, sino que se ha notificado al universo, en público. Obviamente me he dado por aludido", añade.

"Es una situación de mucha presión y el PSOE actúa con impulsividad. Quiere demostrar que no es como el PP, que hay una mayor autoexigencia (...) La justicia es todo lo contrario a la impulsividad", afirma.

Sánchez "cambia de opinión" sobre la dimisión de Ábalos

El propio Ábalos lamenta que Pedro Sánchez haya "cambiado de opinión" respecto a su dimisión y le acusa de ceder al "sensacionalismo" que ha envuelto al presunto caso de corrupción. Durante la entrevista en 'Onda Cero' cuenta que, en un primer momento, el presidente del Gobierno no vio motivos para exigir su salida, pero después "pasó algo" que le hizo cambiar de opinión.

"Pasa algo que cambia (la opinión de Sánchez). La presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo y claro, es verdad que no deja de ser un mal síntoma para el Gobierno que fuera su primera irregularidad así que se le pudiera achacar a este gobierno que se presumía absolutamente limpio", ha expresado.

Ábalos se aferra a su escaño y el PSOE lo suspende de militancia

Ábalos mantiene su acta de diputado en el Congreso y pasa al Grupo Mixto, desoyendo el ultimátum que le dio el PSOE para dejar su escaño por el 'caso Koldo'. El diputado socialista se defendía en su comparecencia ante los medios asegurando que no está acusado "de nada".

Tras el discurso del exministro de Transportes, el PSOE tomaba una decisión: suspenderlo cautelarmente de militancia y abre la vía a expulsarlo del partido al alegar que Ábalos ha incumplido con una exigencia de la Ejecutiva Federal, que estudia interponer sanciones.

Aunque sostiene que el ultimátum "no es la forma de enfrentar la estrategia de la derecha", apunta a que seguirá la disciplina de voto del PSOE y votará a favor de la ley de amnistía

