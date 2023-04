Iván Redondo: "Si el PP se hace con la Comunidad Valenciana tendrá pie y medio en Moncloa"

El analista político Iván Redondo ha valorado el último barómetro del CIS que recoge el arañazo que Yolanda Díaz le haría a Podemos y al PSOE. Sumar sería la tercera fuerza si se acaba aliando con Podemos y podría acabar desbancando a Vox.

Mantiene que en política se trabaja con proyecciones, "que nunca predicciones", aclara. Considera que aquí no se trata de acertar ya que hay tiempo para que se impida. "Hace 6, 7 meses, hoy ya lo hemos visto en un sondeo de NC Report para La Razón, publiqué en La Vanguardia que Jaume Collboni (PSC) era el favorito y hoy ya empieza a plantearse porque siempre se produce antes una conversación que nos da pistas de por dónde van los tiros", señala.

"El PSOE tiene la misma fidelidad de votos que antes de las elecciones andaluzas"

Apunta que en los datos fríos brutos del CIS de la semana pasada el presidente pierde a izquierda y derecha 1.200.000 votos: un millón a su izquierda que se lo arrebataría Sumar con motor Podemos, y a su derecha con el PP, 400.000. "Esto es lo que dice el CIS, dice también que hay un 63% de fidelidad, que es la misma nota que tenía el PSOE antes de las elecciones andaluzas".

"Ese 63% está en la pregunta 7R que hace un año estaban en la 12R y ahí ya se veía la fidelidad. ¿Eso quiere decir que el PSOE va a perder Sevilla, por ejemplo? En mi punto de vista va a estar muy competida y tiene muchas opciones de revalidar Sevilla porque el actual alcalde tiene muchos activos".

Según los datos del CIS 'preandalucía' el PP también ha bajado en fidelidad. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo está ahora mismo en torno a un 70-75% de fidelidad, cuando hace un año estaba en un 80%.

El poder de Valencia que marcará el rumbo para las elecciones generales

Insiste Redondo en que los resultados de las municipales en Valencia son muy importantes de cara a las generales. "María José Catalá (PPCV) como consecuencia de lo que está pasando con Sumar y ese debate de la izquierda, tiene mayoría en este momento con Vox". "Si el PP se hace con la Comunidad Valenciana tendrá pie y medio en Moncloa pero el Ayuntamiento determina y mucho la Comunidad", advierte.

"La noche electoral hay que mirar con lupa qué pasa en los ayuntamientos"

Según Redondo durante la noche electoral primero vendrá el recuento municipal y "hay que mirar quién gana el Ayumtamiento". "Ximo Puig se presenta por Valencia y saben que desde que Rita Barberá ganó en el 95 con mayoría, porque primero fue alcaldesa en el 91 sin mayoría, siempre ha ido sincronizado hasta ahora Ayuntamiento y Generalitat".

Destaca que aunque pudiera parecer que Jaume Collboni tiene hecha la alcaldía quedando primero o segundo, el PSC es primero o segundo en las encuestas dependiendo de la semana frente a Trias. Si continúa el marco de división que perjudica a PSOE, PSC, Sumar y Podemos en torno a lo que va a hacer la izquierda en las generales puede perder la alcaldía Jaume Collboni.

"Las elecciones se ganan en Soria y no en Siria"

No cree que a Pedro Sánchez la presidencia de turno en la Unión Europea le vaya a dar redito político. Mantiene que la política exterior no da votos, sino que más bien te los puede quitar. "Las elecciones en España se ganan en Soria y no en Siria. Soria reparte dos escaños en las nacionales. Uno es para el PP y otro para Soria: ¿alguien cree que la izquierda pueda ganar las elecciones si no tiene representación en Soria solo desde el puto de vista cultural", se pregunta.

Para Redondo, las elecciones se ganan pateando España y hay que gestionar bien la agenda. "Hoy el PP es la primera fuerza en más de 40 provincias de 52. Esto hay que controlarlo. Después del 28M el PSOE sacará sus conclusiones y tendrán que decidir dónde tienen que hacer campaña y dónde no", explica.

Para Iván Redondo hay dos Pedro Sánchez: el Sánchez de la audacia, que sin saltarse la ley "casi como forajido era capaz de construir un camino allá donde no había solución". Ahora hay un Sánchez que habla de economía y de gestión. "Los votos no son de nadie. Cuidado con los anuncios aplicación- ejecución como los de la ley de vivienda y Doñana.

Cada lunes Redondo da un consejo a los políticos. En este caso, añade al periodista Rubén Amón después de que haya dicho que no acierta ninguna predicción. Les dedica la canción de Fito 'Por la boca vive el pez'. "Por la boca no muere el pez, sino que vive el pez. Damos predicciones con escenarios para hacer pensar y que los españoles tomen la mejor decisión", mantiene.