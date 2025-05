Primer asesinato en Traitors: el cónclave se completa con el tercer traidor y elige a su víctima

El cónclave ha vuelto a reunirse, pero esta vez ya está completo. Por lo tanto, puede actuar… y lo ha hecho. Los traidores han llevado a cabo su primer asesinato. Antes, se han puesto todas las cartas sobre la mesa. El tercer traidor, el elegido por los otros dos, ha recibido su capa y ha hecho su juramento ante Juanra Bonet, como la noche anterior habían hecho sus dos cómplices.

Después, se ha sumado al cónclave. Ha sido el momento de la verdad, como lo es la siguiente información para ti si sigues leyendo.

Los tres traidores se han quitado la capucha. Popeye ha descubierto que Carlos y Vicky son sus cómplices y también quienes le han elegido para su rol de traidor. Su cara de sorpresa ha sido evidente: “Me he quedado flipando, no me imaginaba que eran ellos”.

De esta forma, parece que no ha trascendido aún el grave lapsus que Carlos ha tenido delante de Campeón al afirmar: “Hoy matamos”. Sin embargo, el onubense es consciente de que la superalianza que está tejiendo Julio apunta hacia él. “Tengo la sensación de que me van a acusar a mí”, ha reconocido, y Popeye se lo ha confirmado asegurando que él mismo le tenía “enfilado”.

Por eso, al analizar a los fieles, un nombre ha destacado por encima de los demás a la hora de elegir a su primera víctima. ¿Será definitivamente Julio el asesinado o los traidores seguirán otra pauta optando por dar la sorpresa?