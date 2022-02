Un exdirectivo de la OMS advierte: "Una 4ª o 5ª dosis de la vacuna no daría ningún resultado efectivo"

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exasesor de la OMS, señala que "la realidad es que no podemos pensar que hemos terminado con la pandemia o cantar victoria prematuramente".

Mantiene que el virus sigue presente y la variante ómicron ha sido severa en cuanto a la cantidad de casos que ha generado. "No vale con aferrarnos a la vacunación y necesitamos medidas de protección y restricción. Estamos con un número muy elevado de fallecimientos. Llevamos más de 5.000 desde el 26 de noviembre hasta la fecha", recuerda.

Considera este exdirectivo de la OMS que "estamos caminando de manera apresurada y prematura con la desescalada en muchas comunidades y países". Sobre la decisión de Dinamarca de dar por terminada la pandemia, con una incidencia de más de 7.000, opina que "no está operando de manera sensata".

Recuerda López Acuña que aún quedan sectores de la población por vacunar y por ponerse la tercera dosis. "Hay que llevar a rajatabla la mascarilla, la distancia física y evitar las aglomeraciones".

No recomienda retirar el uso del pasaporte Covid ni eliminar las restricciones. Cree que la cuarentena "no debió de rebajarse nunca y si seguimos así continuaremos con contagios muy acelerados". "Estamos embarcados en una dosis de refuerzo que da más protección frente a la variante ómicron, pero una 4ª ó 5ª dosis no daría ningún resultado efectivo".

Es partidario de mantener la mascarilla en exteriores. "No podemos asegurar que mantenemos la distancia física necesaria o no incurrimos en aglomeración y cuando hay una incidencia tan alta es una medida importante y eficaz que nos ayuda a reducir el número de contagios".

