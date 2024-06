¿Está garantizada la democracia en Europa?

En España, de momento no pueden votar los menores de 18 años, pero se está estudiando reducir la edad mínima para poder hacerlo. Así se ampliaría la participación aunque según algunas encuestas los más jóvenes se sienten tentados de reforzar a la extrema derecha más euroescéptica y esto no gusta en Bruselas. El 64% de los menores de 30 años tiene intención de votar aunque a 3 de cada 10 cuando les preguntaron no sabían la fecha para ir a las urnas. Desde la Unión Europea se anima a los jóvenes a participar con una campaña que les recuerda que la democracia no está garantizada.

Historias desgarradoras

Si en las anteriores elecciones la Unión Europea incidía en mensajes como la influencia de las políticas europeas en la vida diaria de los ciudadanos en esta ocasión lo que considera que está en juego es el futuro de la democracia. Por eso, desde Bruselas se ha puesto en marcha una emotiva campaña para animar a los jóvenes a votar en las próximas elecciones, que en España serán el domingo 9 de junio. Durante 4 minutos podemos ver a abuelos contando su historia real a sus nietos. Historias desgarradoras de la Segunda Guerra Mundial, la Primavera de Praga, la caída del muro de Berlín... Todos inciden en el mismo mensaje: "Nunca hay que dar por sentada la democracia. Siempre hay que apoyarla y protegerla"

Que la historia no se repita. No se había vivido un período tan largo de paz hasta que se fundó la UE. "Afortunadamente los jóvenes de ahora nacieron en una época de paz y prosperidad" Ellos no han visto ninguna guerra en Europa. Dice la campaña de la Unión europea: "Recuerda que la libertad y la democracia no siempre existieron aquí" Este spot llama a votar con responsabilidad por una Europa unida que pueda seguir luchando por la paz.