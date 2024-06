¿Qué sabe usted de las elecciones europeas?

¿Qué es el Parlamento europeo? ¿Qué poderes tiene? ¿Qué nos jugamos en las elecciones europeas? Preguntamos a los ciudadanos sobre sus conocimientos en materia europea. Primera pregunta: ¿Cuándo son las elecciones europeas?. Algunos desconocen la fecha y otros se equivocan y muy pocos aciertan con la fecha: el 9 de Junio.

"Estas elecciones son muy importantes y hay que ir a votar" nos lo dice María Andrés, directora del Parlamento Europeo en España.

Europa importa

La pregunta que muy pocos acertaron es: ¿Cuántos eurodiputados españoles se eligen en estas elecciones? Son 61 Según María Andrés: "Los ciudadanos nos tenemos que responsabilizar un poco. Sabemos que Europa importa pero flaqueamos a la hora de informarnos mejor". Y si preguntamos si saben quién es el candidato del partido al que van a votar, la respuesta es sorprendente. Casi nadie sabe cual es el candidato, simplemente votan al partido. Un dato importante y que los ciudadanos desconocen nos lo ofrece la directora del Parlamento Europeo en España "Casi el 60% de las leyes que se aprueban en el Congreso español vienen de las instituciones europeas".

Una sorpresa en el camino

Decidimos premiar con una pegatina de la bandera europea a la persona que más respuestas acertara. Y de repente nos encontramos con alguien que se las sabía todas. "Me interesa muchísimo Europa. Es parte fundamental de nuestro futuro. De nuestro presente y de nuestro futuro" y añade: El tema de Europa es paz, libertad y prosperidad, ni más ni menos".

"Hay que contemplar lo que ha hecho Europa por España y España por Europa y lo que continua haciendo para mantenernos en paz y prosperidad" Jugaba con ventaja se trata del que fuera eurodiputado del Partido Popular, Javier Rupérez.

Último Eurobarómetro

En el último eurobarómetro si preguntamos en Europa o en España el resultado es muy similar. El 60% de los europeos dice estar muy interesado, frente al 40% que no. En España el porcentaje es 58 % de interés frente al 42%. ¿Iremos a votar? Si la pregunta se hace a los europeos, el 71% dice que es probable, el 14% probable que no. Misma pregunta a los españoles, y respuesta similar. el 70% irá a votar frente al 19% que probablemente no.

María Andrés, directora parlamento Europeo en España asegura: "Somos los más europeístas pero los pero informados".