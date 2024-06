Elecciones europeas: ¿se vota a un grupo europeo o a un partido español?

Los ciudadanos españoles votan el 9 de junio en las elecciones europeas. Los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) están llamados a elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo del 6 al 9 de junio de 2024.

¿Qué votan los ciudadanos en las elecciones europeas?

Los ciudadanos españoles acudirán este domingo 9 de junio a los colegios electorales para llevar a cabo su voto, que será tenido en cuenta a la hora de conformar el Parlamento Europeo.

Aunque se celebran a nivel europeo, los electores de cada país votan al partido político de su país con el que se sienten identificados. Por lo tanto, este próximo 9 de junio, los votantes españoles votarán a un partido español de todos los que se presentan. Una vez se ha elegido el partido español, ese partido en Europa va a formar parte de su grupo político, pero a nivel europeo.

Curiosidades sobre el partido vencedor en las elecciones europeas

Cuando se celebran las elecciones europeas para el Parlamento Europeo y se sabe qué partido español ha vencido en ellas, las estadísticas hablan de repetición. Es decir, el partido que ha conseguido la mayoría en las elecciones europeas, cuando se celebran las elecciones nacionales también ganan. Se produce, por así decirlo, un reflejo de lo que pasa en Europa frente a España.

Un dato importante, ya que el pasado jueves 30 de mayo se aprobó la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados y con esto Alberto Núñez Feijóo ha sido tajante. Si su partido consigue vencer en el Parlamento Europeo, abre la puerta a una posible moción de censura en España.

"No me gusta hacer política ficción, quiero ser un político previsible y respetuoso con las instituciones. Si esa mayoría social no está de acuerdo con lo que está pasando en este ambiente de corrupción política y corrupción económica en la que se mueve España ene esta parálisis de Gobierno en la que llevamos casi un año. Si esa mayoría social se convierte en una mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximos el final del túnel. ¿Qué herramientas vamos a utilizar ? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí, para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto", ha dicho el presidente popular este lunes en un 'café con Sussana Griso'.

¿Por qué es importante el Parlamento Europeo?

El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de elección directa de la Unión Europea. Es un importante foro de debate político y de decisión donde todos los países europeos llevan a cabo sus intereses en el proceso legislativo, garantizando el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión.

Entre sus funciones, el Parlamento actúa como colegislador para adoptar y modificar propuestas legislativas y decidir sobre el presupuesto de la Unión Europea. Además, coopera con los parlamentos de los Estados miembros de la UE.

La propia página del Parlamento establece que "su papel no solo consiste en fomentar los procesos democráticos de decisión en Europa, sino también en prestar apoyo a quienes luchan por la democracia, la libertad de expresión y unas elecciones libres y justas en todo el planeta".

