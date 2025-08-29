Espejo Público arranca su temporada número 20 el próximo lunes, con nuevas secciones y fichajes: "Este año me voy a mojar y divertir más que nunca"

Vuelve septiembre, la vuelta al cole y con él, regresa también la nueva temporada de Espejo Público con Susanna Griso a la cabeza. La presentadora llega con las pilas bien cargadas de sus vacaciones, para afrontar la temporada número 20, que empieza el próximo lunes 1 de septiembre a las 8:55h de la mañana. Un nuevo curso que viene cargado de información de actualidad, entretenimiento y nuevos colaboradores y secciones, entre ellas, habrá una sección de sexo: "Este año me voy a mojar y me voy a divertir más que nunca", ha confesado Griso.

Susanna seguirá siendo el hilo conductor de los tramos de Espejo Público informativo y Más Espejo, y seguirá acompañada de Lorena García, Miquel Vals y Gema López.

"Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20"

“Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20. Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar al espectador que escuchará todas las opciones, versiones y opiniones de cada asunto. Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en este país”, ha declarado Susanna Griso.

Las nuevas secciones del tramo informativo de Espejo Público

Bajo la dirección de Jorge Gallardo, el tramo informativo de ‘Espejo Público’ se refuerza con nuevas secciones que responden al ADN plural del programa y para ello contará también con incorporaciones a su nómina de colaboradores: Albert Rivera se pondrá al frente de la sección 'El Observatorio con Rivera'; Josep Borrell desgranará los grandes temas de actualidad en una sección denominada 'Una ventana al Mundo con... Josep Borrell'; El juez Calatayud analizará los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en la sección 'Generación Calatayud'; y por si todo esto no suficiente, el influencer José Elías seguirá colaborando con Espejo Público.

Estos nombres se suman a los colaboradores que ya estaban la temporada anterior como: Paco Marhuenda, Joaquín Manso, Susanna Díaz o Cruz Sánchez Lara entre otros.

Los nuevos colaboradores de Más Espejo

Bajo la dirección de Alberto Díaz, el segundo tramo del programa denominado Más Espejo, mantendrá su identidad basada en los contenidos de actualidad, entretenimiento y corazón, e incluirá una nueva sección de sexo liderada por la sexóloga, Lorena Berdún.

Incorporará nuevos nombres en su mesa de actualidad como: Samanta Villar o Félix Álvarez, y a la mesa de corazón se unirán a los colaboradores que ya estaban: Cristóbal Soria y Juan Diego Madueño, para comentar las últimas noticias de la prensa rosa.

2,2 millones de espectadores únicos

El programa presentado por Susanna Griso, cerró su temporada anterior consiguiendo su mejor resultado en los últimos tres años, con 2,2 millones de espectadores únicos en cada entrega y con 334.000 seguidores de media. Con estos datos, el programa aportó su contribución al liderazgo de Antena 3 en la Mañana, donde obtuvo su mejor resultado de los últimos 7 cursos, desde la temporada 2017/2018.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.