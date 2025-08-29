Cruz Sánchez de Lara, sobre las polémicas palabras de Santiago Abascal del barco de rescate 'Open Arms': "Demuestra la categoría de la clase política"

Espejo Público debatía las últimas palabras de Santiago Abascal, líder de Vox, en las cuales calificaba como un "barco de negreros" al barco de rescate en alta mar de la ONG 'Open Arms' . Asimismo, expresaba que "hay que confiscarlo y hundirlo". Todo ello en un contexto marcado por la distribución de los menores inmigrantes desde Canarias a la península. Una gestión migratoria de la que algunos políticos se quejaban, y que levantaba revuelo desde el momento que algunas comunidades autónomas quedaron exentas de la acogida, mientras que otras no.

La estrategia de la extrema derecha

Los colaboradores del programa comentaban su opinión al respecto de estas declaraciones. Por un lado, Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid, indicaba que se trata de una "falta de humanidad total que demuestra lo que es la estrategia de la extrema derecha". Esta, según el político, consiste en "decir una cosa escandalosa para llamar la atención, poniendo y usando como rehenes a personas y a seres humanos concretos que están cumpliendo con una cuestión humanitaria y, además, hay vidas de personas migrantes en juego".

"Me preocupa muchísimo que a diferencia de otros países de Europa, aquí tenemos una derecha que a veces le sigue el juego", confesaba. Además, recalcaba como el líder de Vox ha demostrado ya en varias ocasiones que "siempre ataca al más débil". Para Rubiño, este comportamiento indica que "Abascal es muy valiente contra la gente más vulnerable, como la gente que va en esos barcos, y absolutamente muy cobarde con los multimillonarios".

"Me sorprende que dé votos"

Por otro lado, Casimiro García-Abadillo, director de 'El independiente', decía: "Me sorprende que decir eso dé votos". En cuanto a la crítica que hacía Rubiño a los partidos de derechas, Casimiro hacía referencia a las gestión de los menores migrantes y explicaba que "las comunidades del PP van a cumplir la ley, pero van a recurrirla porque creen que es injusta, porque creen que ese reparto está mal hecho". Para el periodista, es normal esta actitud habiéndose dejado fuera del plan a Cataluña y País Vasco. De hecho, explicaba, también Castilla-La Mancha, comunidad donde lidera el PSOE, quiere recurrir.

"Una barbaridad"

Por último, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de 'El Español' pedía no poner el foco en cómo PP y PSOE actúan frente a la situación de la migración, sino centrar la atención en "la barbaridad que ha dicho Abascal". La periodista aclaraba: "Un líder político, que probablemente sea la tercera fuerza en las próximas elecciones, no puede decir esa barbaridad (...) es una aberración contra los derechos humanos y nosotros tenemos que denunciar".

Esta declaración, según Sánchez de Lara, "demuestra la categoría de la clase política en la actualidad y el nivel de los mensajes de nuestros políticos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.