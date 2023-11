Dos años esperando una prueba cardiaca que puede salvar la vida de su hijo

Las listas de espera para poder someterse a una operación quirúrgica en España son cada día más largas, y llevan a los que esperan pacientemente su turno a la más absoluta desesperación. Los datos no paran de empeorar y este año hay 77.446 personas más en las listas que el año pasado, alcanzando ya los 819.964 pacientes que esperan operaciones. Los días de espera para poder realizarse estas intervenciones quirúrgicas también aumentan este año y la media española se sitúa en 112 días, encabezando la lista Canarias con 153 y a la cola la Comunidad de Madrid, con 45 días de espera de media, según datos del Ministerio de Sanidad.

Hay peores datos que los de las últimas medias nacionales

El caso de Pura es increíble e injusto a partes iguales. Su caso comienza en 2006, cuando fallece su hija de 24 añospor un problema cardíaco y, a raíz de este suceso, le recomiendan hacerse una prueba médica para comprobar si era genético y ella padecía también la misma cardiopatía. Años después de haber comprobado que todo estaba correcto por su parte, su marido en 2018 sufre un ictus que le deja tetrapléjico y en 2019 le detectan una arritmia en el corazón. A pesar de haber hecho todos los esfuerzos posibles por que derivaran al marido de Pura a la unidad de cardiología estos no fueron suficientes y él acabó falleciendo hace ahora casi tres años.

Aún así, todo esto no acaba aquí, porque Pura tiene otro hijo que tiene altas probabilidades de padecer una afección del corazón y llevan, desde 2019 esperando la resonancia magnética que dictamine si esto es así y pueda, en su caso, poner remedio a esta cardiopatía y esto le ha supuesto llegar a la peor de las desesperaciones, porque ya ha perdido a dos miembros de su familia por un problema que podría haberse evitado. "Estoy segura de que si nadie hubiera mirado para el otro lado, mi marido hoy estaría aquí", nos cuenta Pura visiblemente emocionada.

Pura denuncia el abandono sufrido por parte de cada departamento de salud al que acudió, desde atención al paciente hasta el anterior Consejero de Salud gallego y asegura que a su marido "no le contestaron, miraron para otro lado, y alguno que le contestó hubiera sido mejor que no lo hubiera hecho". Incluso nos cuenta que hace dos meses escribió una carta a atención del paciente diciendo que era "indigno que tuvieran así a una familia" y aún no le han contestado. Aún así espera que esta aparición en Espejo Público le sirva de ayuda y cale la denuncia para que pueda ser atendida cuanto antes, pero confiesa que para ella "es vergonzoso que tengas que recurrir a esto porque no todo el mundo se decide a seguir adelante".