Detenido el conductor del coche que cayó a un pantano de Cuenca con una mujer en el interior

COCHE DESPEÑADO EN ALARCÓN

El hombre que conducía el coche que se despeñó por el pantano de Alarcón, Cuenca, ha sido detenido por un presunto homicidio imprudente. El alcalde de la localidad confirma que el hombre no estuvo disponible por teléfono como le habían pedido. Por otro lado, el detenido insiste en que se quedó en shock, nervioso y dice que no recuerda lo que había hecho. La relación entre ellos no está demasiado clara, sólo se conoce que ambos eran catalanes y que estaban de viaje por la zona.