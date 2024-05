Desfile de famosos en el concierto de Taylor Swift

Nadie quería perderse uno de los eventos del año en España, el primero de los dos conciertos que va a dar Taylor Swift en nuestro país. Y son muchos los rostros conocidos que vimos en el Santiago Bernabéu. Empezando por la pareja de Hollywood formada por Blake Lively y Ryan Reynolds. Ellos han viajado expresamente hasta España para apoyar a la que es su gran amiga y madrina de sus hijos.

Pero hubo más afortunados que pudieron disfrutar de esas más de 3 horas de concierto. La cantante Aitana tenía asiento reservado en la zona VIP y la top model española Nieves Álvarez acudió con su marido. Se dejaron ver también el futbolista alemán, Toni Kross, la cocinera Pepa Muñoz, los Marqueses de Cubas y Álvaro Falcó con su mujer, Isabel Junot.

La más activa en redes sociales fue Eugenia Martínez de Irujo quien no dejó de postear vídeos y fotos durante todo el concierto. Y la influencer Violeta Mangriñán sorprendió con su look. Escogió unos pantalones dorados y brillantes que se veían como nunca a la luz del sol.

No faltaron los políticos

Pero no sólo artistas, deportistas e influencers acudieron a la cita, también políticos. El ministro Óscar Puente es fan confeso de Taylor Swift y ya anunció hace días que no iba a perderse el concierto. Dejó pruebas de su emoción en redes sociales donde posteó "Ya salió la diosa y lo puso todo patas arriba". También vimos a la Vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aunque ella no colgó nada en redes.