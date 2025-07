David Obadia denuncia el trato a los niños judíos desalojados en un vuelo en Valencia: "Vamos a volver como a la Noche de los Cristales Rotos"

Israel y Francia acusaban a España de antisemitismo, después de que en un vuelo desde Valencia la Guardia Civil desalojara a un grupo de jóvenes judíos y detuviera a la que era su responsable. 50 niños, junto con sus monitores, cogían el vuelo de vuelta a Francia tras pasar unos días en un campamento. Pero, ¿Cuál fue el motivo que desencadenó el conflicto?

¿Qué paso a bordo?

La versión de los afectados es que únicamente estaban cantando canciones en hebreo. Sin embargo, según Vueling, estos estaban teniendo un "comportamiento que comprometía la integridad del vuelo". Por lo que defienden que se trató de un procedimiento de seguridad en el que, como indica el protocolo, llamaron a la Guardia Civil para que ellos gestionaran la situación. "El grupo manipuló de forma indebida el material de emergencia e interrumpió la demostración obligatoria de seguridad", indicaba la aerolínea, en cuyas declaraciones lamentaba lo ocurrido.

Unos hechos que han desembocado en polémica, críticas en redes sociales y la duda sobre quién tiene la razón: ¿Fue una actuación como medida de seguridad para los pasajeros o, por el contrario, un acto de discriminación? Más Espejo hablaba con David Obadia, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), la cual está considerando si emprender o no medidas legales.

El antisemitismo "ha crecido"

Este aseguraba que en España el antisemitismo "ha subido un 327%". Algo que, aclaraba, "no significa que todos los españoles sean antisemitas, pero ha crecido bastante". Asimismo, expresaba que han pedido explicaciones a los responsables y esperan que estos les indiquen la gravedad del comportamiento de los jóvenes y en qué medida afectaba a la seguridad del vuelo. "Que demuestren con partes oficiales, pruebas, testimonios, vídeos, etc.", decía. Asimismo, no solo consideran inadecuada la reacción de los equipos de seguridad, sino que también denuncian la forma en la que se trató a los niños: "Les han dejado tirados en el aeropuerto. No les han dado ningún tipo de asistencia".

El colaborador Jasiel-Paris Álvarez, respondía a las palabras de Obadia y negaba que los datos de antisemitismo que había dado fueran reales: "Aumenta el antisemitismo porque han metido en la definición de este criticar a Israel. Entonces claro que aumenta". El presidente de la FCJE respondía defendiendo a su comunidad: "Un tema es criticar a un gobierno y otro es lo que se está haciendo con toda la judería española y a nivel mundial. Nos están poniendo en una diana a través de comentarios de odio, sobre todo a nivel institucional y de muchos periodistas". De igual forma, expresaba su rechazo ante la guerra y recalcaba su preocupación ante lo que están viviendo: "Vamos a volver como a la Noche de los Cristales Rotos porque ya nos señalan las puertas, intentan incendiar restaurantes, hacen pintadas en cementerios y sinagogas, escupen en la calle, te llaman genocida...".

