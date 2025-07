El consejo de Cándido Méndez a Noelia Núñez por falsear su currículum, tras su dimisión: "Que termine las carreras"

En poco más de 19 horas, Noelia Núñez ha pasado de calificar de "equivocación" su currículum falso, a dejar sus cargos. La ex vicesecretaria del Partido Popular ha abandonado todos su cargos después de reconocer que en su currículum incluía "datos incorrectos", concretamente, ponía que era licenciada en Derecho, Filología Inglesa y Ciencias Jurídicas, y no era así.

Noelia llevaba en el punto de mira desde este lunes, cuando el ministro Óscar Puente soltaba una batería de mensajes en redes sociales destapando esta mentira, y este miércoles, estas acusaciones le han obligado a dimitir.

"El PP intenta engrandecer este comportamiento"

El ex secretario de UGT, Cándido Méndez, ha confesado en Espejo Público que Noelia hace todo esto por "la tiranía del mérito". El colaborador ha pedido al Congreso de los Diputados que: "Incorpore un reglamento que separe el trigo de la paja. Lo que no tiene sentido es engrandecer que haya dimitido, me parece que la posición del PP es excesiva, intentan engrandecer este comportamiento".

El consejo de Cándido a Noelia

Cándido Méndez ha terminado su intervención en el programa lanzando un consejo a Noelia Núñez: "Que termine las carreras ahora".

