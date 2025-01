Cayetano Rivera: "Percibo mucho rechazo hacia Donald Trump, él ha sido elegido cumpliendo lo que ha dicho que va a hacer"

Cayetano Rivera Ordoñez ha tomado la decisión de dejar los ruedos después de casi dos décadas delante del toro. Lo hace en 2025, el mismo año en el que se celebra el centenario del inicio de su dinastía de la mano de su bisabuelo Cayetano Ordoñez.

Debutó como novillero en 2005 y tomó la alternativa un año después en la emblemática plaza de Ronda con su hermano Francisco como padrino. A partir de ese momento Cayetano se convierte en un personaje famoso y buscado por las revistas al que intentan fotografiar en cualquier circunstancia. En 2008 sufre una de sus cogidas más graves. Una cornada en el muslo lo aparta de los ruedos durante semanas.

Después de ese momento hizo un parón, se retiró sin saber si iba a volver o no y tiempo después se volvió a enganchar al mundo del toro. Acaba de cumplir 48 años y entiende que ser torero en activo requiere cierta preparación y reflejos que con el tiempo se van diluyendo. Aunque todavía se siente capaz y con ganas cree que "lo bonito es irte por tu propio pie".

""Dejar los toros no es un simple cambio de trabajo, es un cambio de vida"

Ha meditado mucho la decisión de despedirse de los ruedos porque esto no es un simple cambio de trabajo, es un cambio de vida. Cree que esta nueva etapa le dará la posibilidad de tener más tiempo para disfrutar. "Esto me va a dar la tranquilidad de que aunque en la vida no se sabe lo que pueda ocurrir, no habrá días concretos en los que yo sepa que me puede pasar algo".

Siempre ha sido muy consciente del riesgo que entraña su profesión y esta "es una decisión que toma libremente y afronta de la mejor manera posible por todo lo que le hace sentir". Agradece a su profesión el haberle permitido aprovechar y disfrutar su vida "en su plenitud".

Cuenta que cuando toma la decisión de dejar los toros la primera persona a la que se lo comunica es Curro Vázquez. "Cualquier persona que te aprecie y que te quiera se alegra de que dejes de arriesgar tu vida. Nadie a quien yo quiera le deseo esta profesión, que tiene muchas cosas positivas pero el susto y la preocupación constante de lo que puede ocurrir no es algo que quieras para alguien a quien quieres".

¿Qué opina Cayetano de la vuelta al poder de Donald Trump?

Cayetano ha opinado de distintos temas de actualidad como la reciente investidura de Donald Trump como presidente de EEUU. Percibe "mucho rechazo" por parte de los medios ante su victoria y le llama la atención que se empiece hablando de emigración o el grupo LGTBQ+ y no de cómo "Putin ha dicho que va a retomar conversaciones con EEUU para evitar una tercera guerra mundial".

Señal que en Gaza fue Trump quien ha puesto la fecha límite para que tuvieran un acuerdo de alto al fuego "y es evidente que con Rusia la guerra de Ucrania puede cambiar y la posibilidad de evitar una tercera Guerra Mundial me parece más importante que hablar de la emigración". "Me sorprende mucho que midáis tanto las palabras de Trump cuando aquí estamos acostumbrados a lo que se dice no es lo que se hace. Él ha sido elegido cumpliendo lo que ha dicho que va a hacer", añade.

"No me parece mal que se quiera conmemorar la muerte de un dictador"

Apunta además el diestro sobre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que "estamos ante un caso evidente de que dice una cosa y hace la otra y en ese sentido no se miden tanto las palabras y hay cambios de opinión". "Es importante medir las cosas".

Respecto a la conmemoración del aniversario de la muerte de Franco, no le parece mal que se quiera conmemorar la muerte de un dictador, "aunque al fin y al cabo murió en su casa". Sí discrepa sobre la cantidad de festejos que se van a hacer en torno a la muerte de Franco "pudiendo hacerlo también sobre la Constitución, creo que siempre es más positivo y esperanzador".

"La gente se está rebelando al hecho de que cada vez nos prohíben más cosas"

Cree que si la afición a los toros se está reactivando es, en parte, por el ataque que han sufrido las libertades. "La gente se está rebelando al hecho de que cada vez nos prohíben más cosas". "Ahora se empieza a hablar de las plataformas en redes sociales, querrán prohibirlas. Si hay bulos ya sere yo responsable de a quien sigo".

La relación de Cayetano con la prensa: "Reivindico mi derecho a la intimidad"

En su relación con la prensa, Cayetano recuerda "momentos desagradables que van aparejados a sus momentos más difíciles como la pérdida de su madre". "Te juzgan, te dicen lo que piensan ellos que haces mal sin tener en cuenta toda la información". Cree que hay que tener más control sobre los derechos que tenemos y reivindica su derecho a la intimidad y a contarla de la forma que él quiera.

"Hubo un día que escribí una carta a mis hijos por lo que me pudiera pasar en los ruedos"

Cayetano es de esos toreros que tiene una carta guardada por si un día no regresa de la plaza al hotel. Cuenta que no es algo que hagan todos los toreros y cada un es libre de hacerlo o no. Hubo un día que se despertó por la mañana y escribió una carta a sus hijos Lucía y Cayetano por lo que pudiese ocurrir. "Siempre hay cosas que quedan en el aire que no se cuentan y no se dicen", señala.

Le entregó su carta a un amigo suyo para que la entregara en el caso de que a él le pasara algo. A él mismo le hubiera gustado recibir una carta así de su padre, al que perdió siendo muy joven. "Me hubiera gustado poder preguntarle muchas cosas" reconoce.

