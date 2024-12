Un arquitecto propone un 'Madrid D.F.' incorporando otras provincias como Toledo, Guadalajara o Segovia

¿Debe Madrid convertirse en una gran metrópolis para ser más competitiva? ¿De qué manera podría conseguir ese protagonismo internacional? El arquitecto y urbanista, Fernando Caballero, propone un "Madrid D.F." incorporando a la capital otras provincias como Toledo, Guadalajara o Segovia.

Caballero explica: "Tal y como funciona ahora mismo el sistema puede empezar a tener fallos, tienen que seguir creciendo cuando dejan de crecer es cuando empiezan a morir, eso nos permite poder competir internacionalmente con fuerza contra sitios que ya compiten contra nosotros, el chaval o la chica que es de una ciudad de provincias que no encuentra trabajo de lo suyo en su lugar y su no existiera un gran lugar como Madrid que pudieran retener su talento pues generaría valor en Londres o en París , pagaría las pensiones inglesas o francesas y no la de sus abuelos, etc.

"Guadalajara y Toledo en los últimos años han crecido 20 mil personas cada una, eso significa que Madrid no les chupa toda su energía, todo lo contrario, les da fuerza para seguir. Lo que hay que conseguir es que eso mismo se explique en otras ciudades"

La calle opina

Hemos salido a la calle a preguntar, ¿Qué opinan en la calle? Desde Madrid dicen que "puede ser una buena inversión a nivel de España para que crezca la economía" y que "más beneficios va a tener económicos para todos"· Aunque "hay que poner límites para no estropear las ciudades bonitas" y "tener cuidado con el crecimiento masivo que al final no aporta felicidad a los ciudadanos". Otros vecinos aseguran que "ya Madrid se pasa incluso de tamaño", pero que "en un futuro es normal que esto suceda".

