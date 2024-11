El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, sobre la DANA: "Mazón quiere utilizarme a mí y yo digo que no"

"Estaba en mi casa viendo el caudal del río Júcar en directo, subía y subía hasta que a las 5 de la tarde empezó a bajar", cuenta el alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Fue a las 18.28h de la tarde cuando en la pantalla de su teléfono móvil apareció una llamada de Whatsapp de Carlos Mazón, el presidente valenciano.

Mayor cuenta que no tenía su número guardado porque no habían hablado nunca y que por eso le sorprendió la llamada. Al responder, Mazón le dijo "estamos aquí y ha salido tu nombre y por eso he pensado en llamarte". El alcalde de Cullera pensó que Mazón se refería a que estaba en la reunión del CECOPI siguiendo la evolución de la DANA y que llamaba para interesarse por la situación en Cullera. Por eso agradeció la llamada, le sorprendió gratamente y creyó que era una deferencia por parte de Mazón llamar para preocuparse por ellos. Jordi Mayor le contó que estaban "pendientes del Júcar" pero que estaban bien y el presidente valenciano se despidió diciéndole que le llamara con cualquier cosa que necesitara.

Sorpresa para Jordi Mayor

"En ningún momento me transmitió preocupación", dice el alcalde de Cullera que no entiende porqué está siendo protagonist de esta historia. Ha decidido contar la llamada que recibió cuando se ha descubierto que Mazó estuvo en una comida privada con la periodista, Maribel Vilaplana, en lugar de estar en la reunión del CECOPI.

"Mazón quiere utilizarme a mí y le digo que no, que diga qué hizo, dónde estaba y qué información tenía", dice Mayor. Tampoco entiende porqué salió su nombre en esa comida con la periodista porque él no conoce a Maribel Vilaplana, "me da apuro estar siendo protagonist de esto". Y sentencia: "Mazón tiene que explicar porqué en alerta roja se fue a comer a un restaurante durante cinco horas".

