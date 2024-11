El alcalde de Cullera niega que Carlos Mazón le alertara de la DANA durante su llamada: "No me comunicó nada"

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha reconocido que el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, le llamó el día de las inundaciones por la DANA. Sin embargo, ha remarcado que no le alertó de la situación y que desconoce por qué le contactó.

"Yo no sé dónde estaba Mazón, evidentemente ya sabemos que no estaba donde tenía que estar, ni sé todavía por qué me llamó. A mí no me comunicó nada de la emergencia, no me dijo que estaba en riesgo de rotura la presa de Forata ni me comunicó absolutamente nada", ha declarado en 'Europa Press Televisión'.

Mayor ha reaccionado a las declaraciones de Mazón de que no estuvo "incomunicado" y que incluso "habló con la gente que dice" que lo estuvo, "como es el alcalde de Cullera. "A las 18.28 le llamé. No estuve incomunicado en ningún momento, no he negado ninguna comida", añadió Mazón.

Ha asegurado que no ha "acusado a Mazón de estar incomunicado", pero que "tiene que explicarlo él". "Ningún protocolo en estado de alerta roja dice que te puedas marchar cinco horas a comer a un restaurante", ha recalcado.

Mayor ha explicado que le llamó por WhatsApp, algo que le "extrañó" porque no tenía su número y nunca le había contactado "para nada". "Digo, ostras, ¿qué pasa? Contesto la llamada y le digo, dígame, presidente, y me dice, hombre, Jordi, nada, es que ha salido tu nombre, y digo, pues voy a llamar a Jordi, y me dice, ¿qué tal?", ha relatado.

Según indica, en la llamada explicó a Mazón que en Cullera no llovió ese día, sino en la cabecera del Júcar. También le dijo que "en principio" estaban "tranquilos" porque empezaba a bajar el caudal del Júcar en Algemesí. En esta línea, el alcalde ha recordado las palabras que le dijo entonces Mazón: "Bien, bien, bien, sí, bien. Pues nada, tú grábate mi número, que este es mi número personal, tú grábatelo, y cualquier cosa que necesites tú me llamas".

"Por tanto, yo acudo al pleno con tranquilidad. De hecho, en el pleno, que está grabado y es público, lo digo: Me ha llamado el 'president' de la Generalitat y me ha dicho que en principio todo lo peor ha pasado", ha relatado. Pero lo suspendieron tras la alerta móvil y de que el caudal del Júcar volvía a subir.

"Y hasta las 9 y 20 de la noche, que es cuando recibimos el segundo pitido del móvil, no tuvimos ninguna comunicación por parte de la Generalitat de que había riesgo de desbordamiento del río Júcar", ha dicho.

Asimismo ha instado a "estar en la reconstrucción, en ayudar a las víctimas y en que cada uno asuma su responsabilidad". "Yo puedo decir, minuto a minuto, día y hora, dónde estaba y qué estaba haciendo. El que parece que no lo puede explicar es el señor Mazón", ha señalado para reclaman que no le "utilice de coartada".

Mayor ha remarcado que no tiene "mucho contacto" con Mazón ni lo conoce, pero sí puede "decir que no era un estado de emergencia".

