El ‘influencer’ y bombero que alertó del riesgo de incendio en el restaurante italiano: "Fuego y decoración es peligroso, yo se lo dije al encargado”

Hace tres semanas, el ‘influencer’ y bombero de profesión, Dani Sanz, pero más conocido en las redes sociales como @purogocheo, ante sus casi 60.000 seguidores de Instagram, publicó un vídeo de su visita al restaurante Burro Canaglia en la plaza Manuel Becerra del barrio de Salamanca. En ese vídeo, hizo una advertencia sobre la pizza que fue el origen del incendio: “el show de la pizza, la Inferno carnívora flambeada directamente en la mesa, pero cuidado con lo que hacéis, no hagamos trabajar a los bomberos de más”.

Este sábado, apenas unas horas después de que murieran dos personas escribía esto: “primero de todo, mi pésame a todos los amigos y familiares afectados. Un restaurante que visité hace un mes escaso y que trasladé el peligro a uno de los encargados tras tener un techo vegetal muy inflamable”. Una queja caída en saco roto, a tenor de los fatales acontecimientos del pasado viernes.

“Fuego y decoración es peligroso. Yo se lo dije al encargado del restaurante. Peligro había, pero lo hay siempre. En este caso estaba agravado por las condiciones de vegetación que había en el local”, ha explicado Dani Sanz en Espejo Público. “Cada local es responsable de la decoración que quiere poner. Esta decoración y los platos flambeados cada vez están más de moda y lo utilizan para salir más en las redes sociales. Es peligroso, hay que tener control y seguridad para poder hacerlo.”

El bombero e ‘influencer’, en su visita hace unas semanas al restaurante, avisó al personal del local: “el encargado me dijo que tendrían cuidado. Yo no se lo dije en modo reproche, se lo dije porque soy bombero y se lo dije en tono desenfadado, por mi experiencia como bombero.” Y añade que: “cuando a mí me hicieron esa pizza flambeada, el camarero tuvo mucho cuidado y lo hicieron perfectamente. Pero un descuido lo puede tener cualquiera.”