Manuel Díaz rompe con la ilusión de Joaquín por Jennifer López: “Un día la vi y me gustó más el guardaespaldas que ella”

“¿A ti te llama así también?”, ha preguntado Susana Saborido a Virginia Troconis sobre el apodo de “mi JLo “que le ha puesto Manuel Diaz.

A raíz de ese apodo cariñoso, el invitado de Emparejados ha relatado el día en el que coincidió con la cantante, “un día la vi y me gustó más el guardaespaldas que ella”, ha contado en tono de broma el torero.

“No me quites la ilusión”, le ha dicho Joaquín a Manuel Díaz. No te pierdas la historia del diestro al ver por primera vez a la cantante estadounidense.