La revelación de Virginia Troconis en Emparejados: “Yo fui la primera que te dio un beso”

Virginia Troconis y Manuel Díaz llevan más de veinte años casados y tienen dos hijos en común. La pareja ha recordado en Emparejados cómo fueron los inicios de su relación y los miedos a los que se enfrentó la venezolana ante su historia de amor.

Respecto a quién fue el primero que dio el paso y besó al otro, el matrimonio ha estado de acuerdo, Virginia Troconis fue quién se lanzó a besar a Manuel Díaz, aunque ante ese recuerdo el diestro ha querido puntualizar algo, “después de hacerme 85.000 cobras, yo decía esto cuando se va a ejecutar”, ha asegurado el diestro.

Virginia Troconis ha contado que estuvo mucho tiempo sin cambiar su número de teléfono después de ese momento y cuando volvieron a verse, Manuel Díaz le preguntó, “¿Cuándo nos casamos?”.