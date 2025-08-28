Antena 3 LogoAntena3
"Estábamos encima del volcán": Javier Cámara despista a Pablo Motos narrando su anécdota en Islandia

El Hormiguero

Javier Cámara deja sin palabras a Pablo Motos con su anécdota en Islandia: "Estábamos encima del volcán"

El actor ha contado una de sus experiencias más impactantes.

Javier Cámara volvió a El Hormiguero por décimo novena vez para presentar la tercera y última temporada de Rapa. Con solo una visita pendiente para entrar en el Club Infinity, el actor se mostró tan cercano y divertido como siempre.

Tras repasar detalles de la serie y compartir confidencias, Trancas y Barrancas llegaron con su sección Historias engañosas. En ella, Javier sorprendió con una anécdota de un rodaje en Islandia, en la que un volcán fue el gran protagonista.

