Para 4 personas
Sabor y sencillez: Arguiñano elabora un solomillo de ternera con setas shimeji
Una receta excelente y a la vez riquísima, con la que sorprenderás a tus invitados.
Karlos Arguiñano ha preparado en un momento solomillo de ternera con setas shimeji y una excelente salsa que te puede servir para más tipos de carne. El solomillo debes cocinarlo más o menos a tu gusto.
Este plato es ideal para quienes buscan un menú sabroso y con un toque gourmet, sin necesidad de técnicas complicadas.